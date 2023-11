ATP Finals 2023, Alexander Zverev: “Venerdì sarò il primo tifoso di Medvedev! Eliminazione sarebbe tutta colpa mia”

Alexander Zverev è uscito con le ossa rotte dal match di ieri sera contro Daniil Medvedev. Una sconfitta che ha complicato notevolmente la qualificazione del tedesco alla semifinale dopo la bella vittoria all’esordio con Carlos Alcaraz. Il tedesco, per essere padrone del proprio destino nel match contro Andrey Rublev, deve sperare in un successo dello stesso Medvedev contro Alcaraz.

Queste le parole dell’ex numero 2 del mondo in conferenza stampa dopo la sconfitta bruciante, avendo sprecato più di un’occasione specie nel primo set: “Ho buttato un po’ via il primo set. Ero avanti 4-1 nel tiebreak e ho sbagliato quella volée in cui ho valutato male la palla. Non l’ho vista bene, pensavo che ce l’avessi più vicina e ho schiacciato troppo anziché accompagnarla”.

“Nel secondo set abbiamo tenuto entrambi bene il servizio, forse io lo tenevo anche in maniera più agevole rispetto a lui. E’ stato decisivo non vincere il primo punto sul 4-5 ed è andata così. Partite del genere sono emozionanti. A un certo punto ho provato a colpire un tweener e invece mi sono colpito le palle (ride, ndr). Da un certo punto di vista è stato frustrante perché avevo il primo set in pugno”.

“Adesso ci saranno da fare diversi calcoli, ma se Alcaraz vincerà contro Medvedev venerdì sarà in semifinale. Sarò il primo tifoso di Daniil venerdì, una novità! Vediamo come va… Sarebbe un peccato uscire perché sto giocando bene, non meritavo di perdere in due set, ma devo solo prendermela con me stesso“.

Foto: Lapresse