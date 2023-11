Sorteggio ATP Finals 2023: definiti i gironi. Gruppo di ferro per Sinner con Djokovic e Rune!

Calato il sipario sul sorteggio delle ATP Final 2023. Il Master di fine anno, che prenderà il via dal 12 novembre e terminerà il 19, ha portato alla definizione dei due raggruppamenti da quattro in cui i più forti tennisti del pianeta si confronteranno. Nell’estrazione, che ha avuto luogo al Grattacielo Intesa di Torino, c’era grande attesa.

I campioni di questa edizione sono Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner, Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev e Holger Rune. Grandi aspettative per Sinner, dopo i due tornei vinti nelle ultime settimane a Pechino e a Vienna, piegando in Cina Alcaraz e Medvedev in semifinale e in Finale e nuovamente il russo nell’atto conclusivo sul veloce indoor austriaco.

Djokovic e Alcaraz, teste di serie n.1 e n.2, hanno preso posto rispettivamente nel gruppo A e nel gruppo B. In questo modo, si è dato seguito a un’estrazione per coppie, che sono state le seguenti: Medvedev-Sinner, Rublev-Tsitsipas e Zverev-Rune. Il primo estratto di ogni coppia andrà nel gruppo A con il serbo, il secondo finirà invece nel girone dello spagnolo.

Ebbene, Jannik è stato inserito nel Gruppo Verde con Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas e Holger Rune, mentre nel Gruppo Rosso Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Andrey Rublev e Alexander Zverev. Sulla carta, un girone complicato per l’altoatesino, dal momento che solo contro Tsitsipas il nostro portacolori è stato in grado di prevalere in due circostanze, considerando le zero vittorie contro Djokovic e Rune. Vedremo a questo punto il risultato del campo quale sarà.

GRUPPO VERDE

Novak Djokovic

Jannik Sinner

Stefanos Tsitsipas

Holger Rune

GRUPPO ROSSO

Carlos Alcaraz

Daniil Medvedev

Andrey Rublev

Alexander Zverev

