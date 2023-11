ATP Finals 2023, Marco Mezzaroma: “Jannik Sinner ha regalato entusiasmo e speranza”

E’ andata in archivio un’edizione 2023 delle ATP Finals che ha regalato non poche emozioni al pubblico presente. Le prestazioni di Jannik Sinner hanno entusiasmato e l’evento è stato vissuto con grande trasporto nel corso della settimana, considerando gli importanti ascolti in tv dei match dell’altoatesino.

E’ mancata la ciliegina sulla torta della Finale contro Novak Djokovic per Sinner, ma il serbo si è dimostrato superiore e l’altoatesino potrà giovarsi di questa esperienza, la prima al Master da “titolare” per trarre spunti interessanti in vista del prossimo futuro.

Resta la bontà del percorso che ha avuto delle ripercussioni positive nel contesto del Pala Alpitour e dell’evento in sé. “Tutti avremmo voluto una vittoria di Sinner ma non dobbiamo dimenticare che nonostante la sconfitta Jannik un successo lo ha regalato al mondo dello sport italiano: ha regalato entusiasmo, speranza e dato un grande esempio ai giovani. Le Atp Finals sono una scommessa vinta. Faccio i complimenti a tutto lo staff di Sport e Salute e al presidente della Fitp, Angelo Binaghi per lo straordinario successo delle Finals“, ha dichiarato il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma.

“Il tennis, ma più in generale lo sport è una straordinaria medicina per la nostra società“, ha aggiunto il presidente la cui società ha avuto un ruolo organizzativo nelle Atp Finals (fonte: ANSA).

Foto: LaPresse