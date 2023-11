ATP Finals 2023: Jannik Sinner vola negli ascolti, oltre 3 milioni tra Rai2 e Sky nella semifinale pomeridiana con Medvedev

Non solo Jannik Sinner continua a vincere, ma l’Italia continua a stargli al fianco. Lo dimostrano i dati d’ascolto della semifinale di ieri delle ATP Finals, quella che l’altoatesino ha vinto sul russo Daniil Medvedev, che mantengono numeri importanti anche di pomeriggio, quando tradizionalmente non è così facile farne.

Su Rai2, la platea televisiva si assesta a quota 2.370.000, che corrisponde al 18,27% di share: in sostanza, significa che quasi una tv su 5 accesa in quel momento in Italia era sintonizzata sul secondo canale nazionale. Impietoso il raffronto con l’unico dato comparabile, quello del match d’esordio con Stefanos Tsitsipas: in quel caso Rai2 era accesa per 904.000 persone, cui si aggiunsero i 543.000 di Sky Sport per un totale di 1.447.000.

A proposito di Sky, anche in questo caso va aggiunto il dato relativo all’emittente satellitare. E qui i numeri sono semplicemente oltre ogni realtà di un sabato pomeriggio: 819.000 persone per un ulteriore 5,4% di share, il che fa salire il totale a 3.189.000. E, in questo caso, il totale è del 23,9% di share. Questo significa che Sinner-Medvedev, a livello di programma, ha catturato i telespettatori italiani più di qualunque altra cosa in quel momento. Questi dati, peraltro, sono contati senza tener conto di ulteriori rilevazioni che passano da RaiPlay, SkyGo e Now, cioè i servizi streaming.

Numeri, questi, che lanciano in maniera chiara e definitiva verso l’ultimo atto, quello che vedrà il numero 4 del mondo sfidare Novak Djokovic per la seconda volta dopo il confronto del girone. L’attesa è tutta rivolta alle 18:00 di quest’oggi, una domenica nuova per il tennis italiano.

