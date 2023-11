ATP Finals 2023, il messaggio di Hubert Hurkacz sui social: il polacco in viaggio verso Torino...

Destinazione Torino? Sembrerebbe proprio di sì. Hubert Hurkacz potrebbe entrare in gioco, inaspettatamente, nelle ATP Finals 2023. Il polacco, rimasto escluso dalla top-8 della Race qualificante per il Master di fine anno riservato ai migliori tennisti del 2023, ufficialmente è la prima riserva della competizione al Pala Alpitour.

Tuttavia, vi potrebbero essere delle novità. Il greco Stefanos Tsitsipas si è fermato negli ultimi due allenamenti per un problema al gomito destro, lo stesso operato due anni fa e che lo aveva costretto a ritirarsi proprio nel corso dell’appuntamento delle Finals. In quella circostanza, dopo il match contro Andrey Rublev, l’ellenico alzò bandiera bianca.

La storia potrebbe ripetersi? Nei fatti, Tsitsipas è atteso domani dalla sfida contro Jannik Sinner (non prima delle 14.30). Il fatto di non essersi potuto allenare in maniera ideale, chiaramente, non è un fattore favorevole per Stefanos, mentre Jannik ha messo in mostra grande efficacia nel corso della preparazione sul veloce indoor torinese.

A proposito di “Storia”, quella di Hurkacz ha colpito l’attenzione degli appassionati su Instagram. Il giocatore polacco, infatti, ha postato un’immagine di un’autostrada con l’uscita a Torino. Un segnale di quel che sarà? Lo scopriremo.

STORIA INSTAGRAM HUBERT HURKACZ

Foto: LaPresse