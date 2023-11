ATP Finals 2023, Daniil Medvedev: “Nell’ultima partita non voglio perdere ma non voglio terminare troppo tardi”

Seconda vittoria in due partite alle ATP Finals 2023 di Torino per Daniil Medvedev, che vola in semifinale. Battuto in due set per 7-6 6-4 il tedesco Alexander Zverev e strappato il biglietto per la fase decisiva con un match di anticipo. Per il russo è la terza semifinale della carriera dopo quelle del 2020 (trionfo nel torneo) e 2021: un atleta che fa paura anche in chiave Jannik Sinner.

Le sue dichiarazioni sull’incontro nel post match: “Partita mentalmente difficile, ho cominciato bene all’inizio, poi lui ha alzato il ritmo ed io sono peggiorato. Per fortuna sono riuscito a rimettermi insieme con il mio miglior tennis e i due finali di set sono stati molto difficili, ha avuto set point nel primo, break point nel secondo. In passato ero bravo a perdere questo tipo di partite, mentre oggi ho portato a casa una vittoria importante”.

Sulla prossima sfida: “Oggi ho visto la partita di Rublev contro Alcaraz, ha giocato molto meglio rispetto alla giornata precedente. Spero di sentirmi meglio, con Carlos sarà diverso, ho già vinto due partite ma non voglio né perdere, né terminare tardissimo la mia ultima partita del girone”.

Foto: LaPresse