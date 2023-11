Atletica, Marta Zenoni torna dopo un anno e vince il Carsolina Cross! Sigillo verso gli Europei

Marta Zenoni ha vinto la gara corta del Carsolina Cross, andata in scena lungo i due chilometri del tracciato di Sgonico (in provincia di Trieste). Si trattava dell’ultima prova indicativa del calendario nazionale in vista degli Europei, che si disputeranno il prossimo 10 dicembre a Bruxelles (Belgio).

La 24enne è tornato all’arrembaggio nove mesi dopo l’intervento ai tendini d’Achille e a un anno di distanza dalla sua ultima uscita agonistica. La bergamasca ha rotto il ghiaccio imponendosi con il tempo di 6:12, precedendo Micol Majori (6:23) ed Eleonora Vandi (6:25). Eccellente prestazione per la due volte medagliata agli Europei U23 sui 1500 metri con il bronzo nel 2019 e l’argento nel 2021. Tra gli uomini, invece, sigillo di Sebastiano Parolini (5:21) a precedere Alessandro Lotta (5:25) e Masresha Costa (5:29).

Nei cross lunghi, invece, si sono registrate due vittorie straniere. La 23enne slovena Klara Lukan ha primeggio sui 7 chilometri nel tempo di 23:55, precedendo Rebecca Lonedo (24:25, era al debutto stagionale nella corsa campestre) e Sara Nestola (24:46). Il burundese Jean de Dieu Butoyi ha battuto in volata il valdostano Lorenzo Brunier dopo dieci chilometri molto intensi (30:36 per entrambi). Terzo posto per Marco Fontana Granotto (30:44).

Foto: Buenas/comitato organizzatore Carsolina Cross