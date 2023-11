Atletica, Giovanna Epis la protagonista più attesa ai Campionati Italiani di maratona a Verona

Giornata di vigilia a Verona in vista dei Campionati Italiani Assoluti 2023 di maratona, che scatteranno ufficialmente domattina alle ore 8.15 dallo stadio Bentegodi. Si tratta dell’edizione numero 110 della rassegna tricolore in campo maschile e la 44ma al femminile, con il traguardo posizionato in Piazza Bra all’ombra della magica Arena.

Fari puntati in primis su Giovanna Epis, la protagonista più attesa dell’intera manifestazione, che andrà a caccia del suo secondo titolo nazionale sulla distanza dei 42,195 km dopo il successo del 2020. La veneziana ha mancato per soli due secondi il record italiano di Valeria Straneo lo scorso aprile ad Amburgo correndo in 2h23:46, centrando poi un buon dodicesimo posto ai Mondiali di Budapest.

La 35enne azzurra ha le carte in regola per battere nettamente il primato del percorso (2h35:43 dell’etiope Etaferahu Tarekegne nel 2010) ed è la grande favorita per la medaglia d’oro. Tra le donne va segnalata inoltre la presenza di Alessia Tuccitto, al debutto assoluto in maratona, mentre nella mezza (che non assegna il titolo assoluto) sarà impegnata Federica Sugamiele.

Nella competizione maschile sono iscritti ben tre maratoneti che in carriera hanno conquistato il titolo tricolore: il campione in carica Alessandro Giacobazzi (vinse nel 2022 a Ravenna), Antonino Lollo (vincitore nel 2021 a Reggio Emilia) e Giovanni Grano (primo nel 2020). Il gruppo verrà guidato da una lepre, il burundese Onesphore Nziwinkund, chiamato a un passaggio alla mezza di 1h07:00.

