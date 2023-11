Alberto Razzetti: “Volevo il record italiano, sembrava imbattibile. Entro nella mischia, porto avanti misti e delfino”

Alberto Razzetti ha giganteggiato nell’ultima giornata dei Campionati Italiani, firmando il nuovo record italiano dei 400 misti. Il primato di Luca Marin crolla dopo 16 anni per mano del ribattezzato Razzo, capace di siglare un sontuoso 4:09.29 e di staccare il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024, dopo aver già strabiliato nella giornata d’apertura sui 200 misti. Il riscontro cronometrico è notevole, visto che con questo tempo avrebbe conquistato la medaglia di bronzo agli ultimi Mondiali.

Alberto Razzetti ha analizzato la prestazione sfoderata a Riccione: “Sono contento, ci tenevo molto a fare bene anche questa gara. Ero indeciso fino a ieri se fare questa o i 200 delfino e penso di aver fatto la scelta giusta, ci tenevo tanto a questo record dopo che lo avevo mancato di tre centesimi a Tokyo. Era un record incredibile e storico, per me è un onore averlo battuto. Sembrava imbattibile e oggi lo ho battuto io: è una grande soddisfazione“.

L’azzurro ha poi proseguito: “Il panorama internazionale degli ultimi anni ha viaggiato parecchio, con questo tempo si entra più nella mischia ma serve ancora qualcosa in più. Si può fare meglio, in questo gara ci sono tante cose che posso migliorare e per me è la gara più difficile di tutti, fisicamente e mentalmente. Si può lavorare e lo faremo partendo da questa base che è ottima”.

Il primatista ha continuato: “Da agosto abbiamo lavorato molto bene, arrivavo qui fiducioso anche se non ero sicuro di poter fare questi tempi. L’obiettivo era qualificarsi già da novembre, perché sarebbe stato un aiuto per il resto della stagione. Ora c’è un po’ di tranquillità che anche inconsciamente aiuta. Prendere una medaglia sarebbe grandioso, ma c’è ancora da lavoro perché gli altri ragazzi a livello internazionale spingono parecchio e non resteranno a guardare“.

Una battuta finale: “200 misti, 400 misti o 200 delfino? Domanda difficilissima. Spero che una volta mi vengano bene tutti e tre insieme. Fin da piccolo non mi è mai piaciuto specializzarmi, cerco di portarle avanti tutti e tre fin che posso“.

VIDEO DICHIARAZIONI ALBERTO RAZZETTI

Foto: DBM Deepbluemedia / Federnuoto