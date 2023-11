A che ora Sinner-Rune alle ATP Finals: dove vederla in tv, programma, streaming

Jannik Sinner vs Holger Rune. Si preannuncia una sfida scoppiettante al Pala Alpitour di Torino in occasione dell’ultima giornata del gruppo verde alle ATP Finals 2023. L’azzurro ed il danese scenderanno in campo domani, giovedì 16 novembre, in chiusura della sessione serale e quindi con il vantaggio di conoscere già il risultato dell’altra partita del girone Djokovic-Hurkacz.

In base all’esito della partita tra il serbo ed il polacco (subentrato all’infortunato Stefanos Tsitsipas), Sinner e Rune avranno un quadro più chiaro della situazione per le rispettive chance di qualificazione in semifinale. Attualmente, dopo due turni, Jannik è imbattuto con un bilancio di 2-0 mentre Djokovic e Rune sono appaiati al secondo posto con un record di 1-1.

Il n.1 d’Italia sarebbe qualificato ancor prima di giocare il suo incontro nel caso in cui Nole perdesse almeno un set con Hurkacz. Il 2-0 di Djokovic renderebbe invece sportivamente drammatica la partita serale nel capoluogo piemontese, con il nostro portacolori che verrebbe eliminato subendo un ko in due set, mentre una vittoria 2-1 del n.8 ATP farebbe entrare in gioco addirittura la percentuale tra game vinti e persi in tutto il girone.

Il match Sinner-Rune, in programma nella sessione serale di domani non prima delle ore 21.00, verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2 (in chiaro) e per gli abbonati su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Rai Play e a pagamento su Sky Go, Now TV e Tennis TV. OA Sport vi proporrà inoltre la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

PROGRAMMA SINNER-RUNE ATP FINALS 2023

Giovedì 16 novembre

18.30 Granollers/Zeballos (Spagna/Argentina)-Gonzalez/Molteni (Argentina)

A seguire, non prima delle ore 21.00 Jannik Sinner (Italia)-Holger Rune (Danimarca)

DOVE VEDERE IN TV SINNER-RUNE ALLE ATP FINALS DI TORINO

Diretta tv: Rai 2, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203).

Diretta streaming: Rai Play, gratis e in chiaro; Sky Go, Now TV e Tennis TV a pagamento.

Diretta Live testuale: OA Sport.

SuperTennis trasmetterà in chiaro ed in differita Sinner-Rune al termine della partita e comunque non prima delle 23.00.

Foto: Lapresse