A che ora Sassuolo-Spezia oggi in tv, Coppa Italia: canale, programma in chiaro, streaming, arbitro, formazioni

Sassuolo-Spezia oggi in tv: la Coppa Italia 2023-2024 “regala” un pass fra le migliori sedici di questa edizione del torneo.

I ragazzi di Dionisi, formazione di Serie A, contro quelli di Alvini, retrocessi in B a fine dell’anno scorso, in uno scontro che vede ovviamente favoriti i neroverdi.

Chi la spunterà? La parola al campo, in un match che si preannuncia intenso e pieno di possibili colpi di scena, anche perché alberga sempre l’eventualità dei supplementari e poi della lotteria dei calci di rigore.

In palio, per chi passerà il turno, c’è un posto agli ottavi di finale: ad attendere i sassolesi o gli spezzini vi sarà infatti l’Atalanta di Gian Piero Gasperini

Il match tra Sassuolo e Spezia, il cui via è programmato per le 18.00 di giovedì 2 novembre al Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà visibile in tv su Canale 20 e in streaming su Mediaset Infinity.

CALENDARIO SASSUOLO-SPEZIA COPPA ITALIA 2023-2024

Giovedì 2 novembre

Ore 18.00 Sassuolo-Spezia – Diretta tv su Italia 1, Diretta streaming su Mediaset Infinity

PROGRAMMA SASSUOLO-SPEZIA : DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Italia 1

Diretta streaming: Mediaset Infinity.

PROBABILI FORMAZION E ARBITRO SASSUOLO-SPEZIA

Arbitro: Zufferli

Foto: Lapresse