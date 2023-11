A che ora gioca l’Italia la finale di Billie Jean King e chi affronterà: ipotesi da brividi

L’Italia ha firmato un’autentica magia sul cemento indoor di Siviglia e si è qualificata alla Finale della Billie Jean King Cup, la massima competizione per Nazionali di tennis femminile. Le azzurre sono state magistrali in terra spagnola e hanno conquistato con personalità l’accesso all’atto conclusivo che andrà in scena domenica 12 novembre (a partire dalle ore 15.00). Le ragazze della capitana Tathiana Garbin se la dovranno vedere contro la vincente del confronto tra Repubblica Ceca e Canada (le ceche partiranno con tutti i favori del pronostico).

La nostra Nazionale battaglierà per il prestigioso trofeo per la sesta volta nella storia (i cinque precedenti erano tutti sono la denominazione di Fed Cup: 2006, 2007, 2009, 2010, 2013). Le azzurre sono state sontuose nella semifinale vinta contro la Slovenia, dopo che nella fase a gironi avevano liquidato Francia e Germania con enorme personalità. Jasmine Paolini e Martina Trevisan stanno regalando spettacolo in singolare e ora non vogliono smettere di sognare.

L’Italia partirebbe sfavorita contro la corazzata ceca guidata da Marketa Vondrousova, numero 7 del ranking WTA, che però dovrà prima regolare l’arrembante e volitivo Canada. Le azzurre non hanno nulla da perdere e giocheranno per cercare la grande impresa: senza pressione, con grinta e cattiveria agonistica, nessun traguardo è precluso a questa formazione, tornata a giocare per l’Insalatiera femminile dopo dieci anni.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della Finale della Billie Jean King Cup dove l’Italia affronterà la vincente di Repubblica Ceca-Canada. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Supertennis; in diretta streaming su supertennis.tv e SuperTenniX; in diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO L’ITALIA GIOCA LA FINALE DI BJK CUP

Domenica 12 novembre

Ore 15.00 Finale Billie Jean King Cup: Italia vs Repubblica Canada/Canada – Diretta tv su Supertennis

CONTRO CHI GIOCA L’ITALIA LA FINALE DI BJK CUP

La vincente di Repubblica Ceca-Canada

PROGRAMMA FINALE BJK CUP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; SuperTennix, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Matt McNulty/Getty Images for ITF