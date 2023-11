A che ora Atalanta-Inter? Calendario, programma, orario d’inizio, tv, streaming

Tutto è pronto per tuffarci nell’11a giornata della Serie A 2023-2024, ci troviamo davanti ad un turno di grande importanza che metterà sul piatto diverse sfide ad altissimo livello, con punti pesanti che potrebbero indirizzare la situazione della classifica.

Una delle partite più attese di questo turno non potrà che essere Atalanta-Inter. La partita si giocherà alle ore 18.00 di domani, sabato 4 novembre, al Gewiss Stadium di Bergamo, e metterà di fronte due delle formazioni più in forma del momento.

I padroni di casa, guidati da mister Gasperini, hanno dominato in casa dell’Empoli con il punteggio di 3-0 grazie anche ad uno Scamacca dominante. Dall’altra parte l’Inter ha avuto la meglio della Roma dopo una prova nella quale solo la grande difesa dei giallorossi ha reso meno netto il punteggio finale. L’Inter è capolista e cercherà di difendere la prima posizione, mentre l’Atalanta si è portata in quarta posizione con 19 punti e farà di tutto per confermarsi in zona Champions League.

Il match tra Atalanta e Inter della 11a giornata di Serie A sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN. Su Sky Sport potrà essere seguito (previo abbonamento) su ZONA DAZN (canale 214) e, per questo canale, anche in streaming su NOW e SkyGO.

CALENDARIO UNDICESIMA GIORNATA SERIE A 2023-2024

Sabato 4 novembre

Ore 18.00 Atalanta-Inter – diretta su DAZN

PROGRAMMA UNDICESIMA GIORNATA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky tramite ZONA DAZN (214 di sky) previo abbonamento.

Diretta streaming: DAZN, NOW e SkyGO per ZONA DAZN

Diretta Live: OA Sport

