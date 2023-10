WTA Monastir, prodezza di Jasmine Paolini: punto spettacolare dell’azzurra contro Marcinko – VIDEO

Una Jasmine Paolini di pregevole fattura quella che si sta mettendo in mostra nell’ultimo periodo. L’azzurra, reduce da un’ottima trasferta asiatica, ha dato seguito e si è qualificata per i quarti di finale del WTA250 di Monastir, in Tunisia.

La toscana ha sconfitto negli ottavi la talentuosa croata Petra Marcinko (n.140 del ranking) con il punteggio di 6-4 3-6 6-2 in 1 ora e 58 minuti di partita e ha staccato il biglietto per i quarti di finale dove affronterà nel derby Lucia Bronzetti.

Viaggia la palla di Jasmine e anche oggi lo si è notato speciale su un punto. Nel corso del decido game del primo parziale, infatti, Paolini e Marcinko sono state protagoniste di uno scambio decisamente lungo e qualitativo, concluso con un fantastico recupero della toscana. Un dritto lungolinea molto difficile, che ha lasciato ferma la croata.

Di seguito il video:

VIDEO SUPER PUNTO DI JASMINE PAOLINI A MONASTIR

SHOT OF THE DAY Unreal effort from Jasmine Paolini in Monastir!#JasminOpen pic.twitter.com/afc4qX8deC — wta (@WTA) October 19, 2023

Foto: LiveMedia/Rob Prange/DPPI – LivePhotoSport.it