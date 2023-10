WTA Monastir 2023, Mertens vince facile contro Burel e raggiunge Paolini in finale

Tutto facile per Elise Mertens nell’altra semifinale del WTA 250 di Monastir 2023. La belga (testa di serie n.2) sconfigge la francese Clara Burel (n.8 del seeding) con un netto 6-2 6-1 in un’ora e 24 minuti di gioco e raggiunge l’italiana Jasmine Paolini nell’ultimo atto del torneo. Quella di domani sarà la seconda finale di fila a Monastir (e la 12ma finale in assoluto in carriera) per la nativa di Leuven, dopo quella vinta nel 2022 contro la francese Alize Cornet.

A cominciare meglio è Mertens, che si porta rapidamente sul 2-0 con il break nel secondo game. Burel prova a reagire con l’immediato controbreak, ma poi la sua avversaria conferma la sua bravura in risposta, trovando il 3-1. Dopo il nuovo allungo, la belga continua a giocare meglio e in poco tempo va a vincere il set per 6-2.

Galvanizzata dalla vittoria del primo parziale, Mertens inizia il secondo set con grande determinazione e vola rapidamente sul 4-0. Poi nel quinto game Burel ha un piccolo sussulto con il break che vale l’1-4, ma subito dopo la nativa di Leuven torna a dominare e con facilità arriva al 6-1 che decreta la fine della partita.

Le statistiche confermano la grandissima superiorità di Mertens. La belga ha trovato molti più punti della sua avversaria sia con la prima (63% contro il 41%) sia con la seconda (48% contro il 28%). Inoltre, la testa di serie numero 2 ha fatto la differenza con le palle break vinte: ben 7/13 contro le 3/6 di Burel.

