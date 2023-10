ATP Stoccolma 2023, la finale sarà Monfils contro Kotov

Si è conclusa poco fa la penultima giornata dell’ATP 250 di Stoccolma. Sul cemento indoor svedese si sono disputate oggi le due semifinali e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Il primo a strappare il pass per la finale è stato il russo Pavel Kotov: dopo aver sconfitto negli scorsi giorni tre ottimi giocatori come Christopher Eubanks, Lorenzo Sonego e Tallon Griekspoor, il russo ha confermato il suo ottimo stato di forma, battendo in semifinale il serbo Miomir Kecmanovic con un 6-3 6-4 in un’ora e 32 minuti di gioco. Kotov ha così conquistato, a 24 anni, la prima finale in carriera e domani potrà dunque andare a caccia del suo primo titolo.

Tra Kotov e il trionfo finale ci sarà però un ostacolo molto ostico. Stiamo parlando del francese Gael Monfils, che oggi ha sconfitto il serbo Laslo Djere per 7-5 6-2 in un’ora e 17 minuti di gioco. Quella di domani sarà addirittura la 34ma finale in carriera per il 37enne transalpino, che potrà andare a caccia del 12° titolo. Da segnalare che tra Kotov e Monfils non ci sono precedenti.

I RISULTATI DI GIORNATA

SEMIFINALI

P. Kotov (RUS) – M. Kecmanovic (SRB) 6-3 6-4

G. Monfils (FRA) – L. Djere (SRB) 7-5 6-4

FINALE

P. Kotov (RUS) – G. Monfils (FRA)

Foto: LaPresse