WTA Monastir 2023, Tsurenko e Mertens vanno avanti nella giornata italiana

Nell’attesa dell’ultimo quarto di finale di Monastir, quello con Lucrezia Stefanini che tenterà di sovvertire il pronostico con la francese Clara Burel, la giornata del WTA 250 tunisino è stata non particolarmente piena di lotta, se si fa parzialmente eccezione per il primo match.

Quel primo match che, appunto, è il derby italiano tra Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti, con approdo della toscana in semifinale. Domani per lei confronto con Lesia Tsurenko: l’ucraina numero 4 del seeding non ha problemi con la spagnola Nuria Parrizas Diaz (6-3 6-2). Nonostante le due siano già da alcuni anni contemporaneamente sul circuito WTA, non c’è alcun precedente.

Per quel che riguarda Elise Mertens, la belga ha anche lei poche difficoltà nel liberarsi della giapponese Mai Hontama, che deve cedere per 6-3 6-2 (anche se servono quattro match point per la conclusione). Chiunque affronterà nel penultimo atto sarà una prima volta assoluta.

Per Paolini quella di questa settimana è la terza semifinale WTA dell’anno, seconda consecutiva dopo Zhengzhou. Secondo appuntamento col penultimo atto, invece, tanto per Tsurenko quanto per Mertens, mentre per Burel sarebbe il terzo e per Stefanini il primo, a seconda dei prossimi accadimenti.

Foto: LaPresse