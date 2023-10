WTA Monastir 2023: Paolini e Bronzetti accedono agli ottavi, bene Mertens e Tsurenko. Trevisan out

È terminata poco fa un’altra giornata del WTA 250 di Monastir. Sul cemento tunisino si sono disputate oggi le ultime undici partite valide per il primo turno e lo spettacolo non è mancato. Andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Debutti vincenti per le italiane Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti: la prima (testa di serie n.1) ha battuto la francese Alize Cornet per 6-4 6-2, mentre la nativa di Rimini (n.6 del seeding) ha superato la slovacca Kristina Kucova con un doppio 6-1. Ora al prossimo turno Paolini dovrà vedersela con la croata Petra Marcinko, che oggi si è imposta contro la spagnola Marina Bassols per 7-6(7) 6-2; Bronzetti, invece, affronterà l’altra azzurra Sara Errani, uscita vittoriosa ieri dalla sfida contro la slovacca Tamara Zidansek per 6-2 6-7(6) 6-3. Sempre in casa Italia, niente da fare purtroppo per Martina Trevisan (n.3 del torneo), che ha perso contro la wild card polacca Katarzyna Kawa per 6-3 3-6 7-5.

Tutto abbastanza facile per Elise Mertens, Lesia Tsurenko e Claire Liu: la belga (n.2 del seeding) ha superato la filippina Alexandra Eala per 7-5 6-0, l’ucraina (testa di serie n.4) ha vinto contro la francese Chloe Paquet per 6-2 6-3 e la statunitense ha eliminato la sua connazionale Emina Bektas con il risultato finale di 6-2 7-6(5). Eliminata invece un po’ a sorpresa la polacca Magdalena Frech, sconfitta dalla spagnola Nuria Parrizas-Diaz per 6-2 0-6 6-4.

Negli altri incontri di giornata la giapponese Mai Hontama ha battuto la spagnola Aliona Bolsova Zadoinov per 4-6 6-4 6-0, la russa Erika Andreeva ha superato la lettone Darja Semenistaja per 6-2 6-0 e, infine, l’ucraina Katarina Zavatska si è imposta contro la spagnola Jessica Bouzas Maneiro con un doppio 6-4.

I RISULTATI DI GIORNATA

J. Paolini (ITA) (1) – A. Cornet (FRA) 6-4 6-2

P. Marcinko (CRO) (WC) – M. Bassols (ESP) 7-6 6-2

L. Bronzetti (ITA) (6) – K. Kucova (SVK) 6-1 6-1

L. Tsurenko (UKR) (4) – C. Paquet (FRA) (Q) 6-2 6-3

C. Liu (USA) – E. Bektas (USA) 6-2 7-6

K. Zavatska (UKR) (Q) – J. Bouzas Maneiro (ESP) 6-4 6-4

N. Parrizas-Diaz (ESP) – M. Frech (POL) (7) 6-2 0-6 6-4

E. Andreeva (RUS) (WC) – D. Semenistaja (LAT) 6-2 6-0

K. Kawa (POL) (WC) – M. Trevisan (ITA) (3) 6-3 3-6 7-5

M. Hontama (JPN) – A. Bolsova Zadoinov (ESP) 4-6 6-4 6-0

E. Mertens (BEL) (2) – A. Eala (PHL) (Q) 7-5 6-0

Foto: LaPresse