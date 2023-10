WTA Monastir 2023: Jasmine Paolini debutta con vittoria, battuta d’autorità Alizé Cornet

Jasmine Paolini si qualifica per il secondo turno del torneo WTA 250 di Monastir, in Tunisia. La numero 1 d’Italia s’impone con brillantezza contro la francese Alizé Cornet, mai facile da affrontare in qualunque contesto. 6-4 6-2 il punteggio finale; ora l’avversaria sarà la wild card croata Petra Marcinko, classe 2005 che ha del promettente e, quasi due anni fa, ha vinto gli Australian Open a livello junior.

Parte forte l’azzurra, con il break a 30 che la porta sul 2-0, ma reagisce prontamente la transalpina. E, da parte sua, arriva un parziale di tre giochi di fila, solo che la continuità quest’oggi è quanto le manca. Il tutto si unisce a una costante pressione di Paolini, che serve bene e non lascia sostanzialmente mai fiato a Cornet. Questo è anche un punto fondamentale per quel che riguarda la fase finale del set, in cui la numero 1 azzurra strappa la battuta a 15 e, contemporaneamente, si fregia del 6-4.

Il secondo set inizia ancora benissimo per l’italiana, perché in un lampo riesce a sfruttare la fiducia guadagnata (e quella che non c’è della nizzarda) per volare fino al 3-0. Tutto tranquillo, in apparenza: la realtà è che sul 4-2 Cornet, da lottatrice quale sempre è stata, non è intenzionata a uscire dal campo senza lottare. Ne esce un game che è il più lungo dell’incontro, con due palle del controbreak che la francese non riesce a sfruttare (e qualche rimpianto lo ha). Alla toscana basta aggredire in risposta e giocare su tutto il campo per arrivare a due match point. Il secondo è quello giusto, con un rovescio che esce da parte della sua avversaria.

In fatto statistico, eccellenti i dati con prima e seconda per punti vinti: 61,9% e 66,7%, a testimonianza di una giornata importante. E, in ogni caso, di una fiducia che c’è, e non si vede soltanto dal colpo di inizio gioco. La numero 1 del seeding, peraltro, fa parte di un blocco di tre azzurre in questo spot di quarti di finale: le altre, attese da un derby, sono Sara Errani e Lucia Bronzetti.

Foto: LaPresse