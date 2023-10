WTA Hong Kong, Martina Trevisan vola in semifinale! Sconfitta Mertens con qualche brivido

Martina Trevisan può concedersi il sorriso. La toscana (n.42 del mondo) ha sconfitto con il punteggio di 6-4 6-3 in 1 ora e 30 minuti la belga Elise Mertens (n.41 del ranking) nei quarti di finale del WTA di Hong Kong. Una partita dominata per larghi tratti dall’azzurra, che in fase di chiusura ha sofferto un po’ troppo, partendo da una condizione di 5-0 e servizio. Tuttavia, brava la tennista del Bel Paese a trovare il modo di far calare il sipario e a conquistare la sua prima semifinale stagionale, la terza in carriera a livello WTA. Sul suo cammino ci sarà la vincente del confronto tra la ceca Siniakova e la russa Pavlyuchenkova.

Nel primo set Martina fa valere fin da subito le sue qualità in risposta, sfruttando le rotazioni mancine e strappando il servizio alla belga. Imprecisa Mertens nello sviluppo del suo tennis e Trevisan ne approfitta bissando il break nel quinto game. La battuta, però, tradisce la toscana: al termine di lungo sesto game ai vantaggi concede il parziale contro-break. Un episodio però che non condiziona più di tanto la nostra portacolori, molto puntuale nei restanti due turni al servizio, chiudendo addirittura a zero il decimo gioco sul 6-4.

Nel secondo set la belga fatica a mettere la palla in campo, come si suol dire, al cospetto di una Martina in grande spolvero con il suo dritto. Lo strettino mancino fa danni nella metà campo di Mertens e così arrivano tre break consecutivi, che consentono alla toscana di andare a servire per il match avanti 5-0. Senza avere più nulla da perdere la n.41 del mondo gioca a tutto braccio, mentre l’azzurra accorcia troppo le sue traiettorie. Ne consegue una serie di tre giochi consecutivi della belga, arrestata però dalla nostra portacolori nel nono game, dopo aver sprecato una palla match nel gioco precedente. La seconda chance è quella buona per Trevisan, a segno per 6-3.

Leggendo le statistiche Martina ha ottenuto davvero molto in risposta alla seconda di servizio di Mertens (77% dei punti vinti), avendo un buon rendimento con la sua seconda di servizio (52% dei punti vinti). Per Trevisan anche 3 ace.

