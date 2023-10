Gianmarco Tamberi fuori dalle nomination per l’Atleta Mondiale dell’anno. Il Grande Slam non basta?

La stagione della grande atletica leggera si è conclusa e il cuore dell’autunno viene riservato alle premiazioni che chiudono l’annata agonistica. World Athletics ha svelato le nomination per il Premio di Miglior Atleta 2023 e nella rosa degli undici uomini indicati non è presente Gianmarco Tamberi.

Il Campione del Mondo di salto in alto, nonché detentore della miglior prestazione mondiale stagionale (2.36 metri firmati proprio in occasione dell’apoteosi iridata), non è stato selezionato dagli esperti della Federazione Internazionale. Una decisione non condivisibile, considerando che stiamo parlando di una delle specialità più nobili e che il fuoriclasse marchigiano ha completato il Grande Slam. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 avrebbe ambiato meritato di essere nella cerchia dei big planetari.

Il favorito d’obbligo è lo svedese Armand Duplantis, Campione del Mondo e primatista mondiale di salto con l’asta. Nutrono grandi ambizioni anche gli statunitensi Ryan Crouser (Campione del Mondo e primatista mondiale di getto del peso) e Noah Lyles (Campione del Mondo di 100 e 200 metri). Il prestigio degli ori di Lyles è elevatissimo, ma ricordiamo che anche Marcell Jacobs non venne incoronato nel 2021 nonostante il trionfo olimpico nella gara regina e va evidenziato che Duplantis è sempre molto amato.

Spiccano anche lo spagnolo Alvaro Martin (oro nella 20 km e nella 35 km di marcia), i norvegesi Karsten Warholm (Campione del Mondo dei 400 ostacoli) e Jakob Ingebrigtsen (trionfatore a Budapest sui 5000 metri), il kenyano Kelvin Kiptum (fresco record-man di Maratona, nonché vincitore a Londra e Chicago).

Completano la rosa l’indiano Neeraj Chopra (Campione del Mondo di tiro del giavellotto), il marocchino Soufiane El Bakkali (Campione Olimpico e del Mondo dei 3000 siepi), il canadese Pierce LePage (Campione del Mondo di decathlon) e il greco Miltiadis Tentoglou (Campione Olimpico e del Mondo di salto in lungo). Il vincitore verrà comunicato il prossimo 11 dicembre.

NOMINATION PREMIO ATLETA DELL’ANNO 2023 DI WORLD ATHLETICS

Neeraj Chopra (India), tiro del giavellotto

Ryan Crouser (USA), getto del peso

Armand Duplantis (Svezia), salto con l’asta

Soufiane El Bakkali (Marocco), 3000 siepi

Jakob Ingebrigtsen (Norvegia), 1500/5000 metri

Kelvin Kiptum (Kenya), Maratona

Piere LaPage (Canada), decathlon

Noah Lyles (USA), 100/200 metri

Alvaro Martin (Spagna), 20/35 km di marcia

Miltiadis Tentoglou (Grecia), salto in lungo

Karsten Warholm (Norvegia), 400 ostacoli

Foto: Colombo/FIDAL