WTA Cluj-Napoca 2023, Masarova e Burrage vincono all’esordio. Subito out Baindl

Si è conclusa poco fa la prima giornata del WTA 250 di Cluj-Napoca. Sul cemento rumeno si sono disputati oggi i primi sei incontri validi per il primo turno e il divertimento non è mancato. Andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Tutto facile per Rebeka Masarova e Jodie Burrage. La spagnola (testa di serie n.4) ha battuto la 19enne tedesca Noma Noha Akugue per 6-4 6-0, mentre la britannica (n.8 del seeding) ha superato l’indiana Ankita Raina con un perentorio 6-0 6-2. Eliminata invece l’ucraina Kateryna Baindl (n.7 del torneo), che è stata sconfitta dalla russa Ekaterina Makarova per 6-3 1-6 6-1.

Bene la 17enne ceca Nikola Bartunkova, uscita vincitrice a sorpresa dalla sfida contro l’ucraina Dayana Yastremska con il risultato di 7-5 6-4. Negli altri incontri di giornata la padrona di casa Patricia Maria Tig si è imposta contro la greca Martha Matuola per 6-4 6-7(5) 6-3 e, infine, l’altra rumena Miriam Bulgaru ha battuto la turca Ipek Oz per 7-5 6-3.

I RISULTATI DI GIORNATA

P. M. Tig (ROU) – M. Matoula (GRE) (Q) 6-4 6-7 6-3

E. Makarova (RUS) (Q) – K. Baindl (UKR) (7) 6-3 1-6 6-1

J. Burrage (GBR) (8) – A. Raina (IND) 6-0 6-2

N. Bartunkova (CZE) – D. Yastremska (UKR) 7-5 6-4

M. Bulgaru (ROU) – I. Oz (TUR) (LL) 7-5 6-3

R. Masarova (ESP) (4) – N. Noha Akugue (GER) 6-4 6-0

Foto: LaPresse