WTA Monastir 2023, Sara Errani spreca e poi batte Zidansek al primo turno

Esordio vincente per Sara Errani al WTA 250 Monastir. Sul cemento tunisino, l’italiana (n.108 del ranking) gioca un buon match contro la slovena Tamara Zidansek (n.96 al mondo) e si impone per 6-2 6-7(6) 6-3 in due ore e 33 minuti di gioco. Da segnalare che la nativa di Bologna ha sprecato ben tre match point di fila nel tie-break del secondo parziale, ma poi è riuscita a vincere comunque grazie a un ottimo terzo set. Ora al prossimo turno la nostra portacolori affronterà la vincente della sfida tra l’altra azzurra Lucia Bronzetti e la slovacca Kristina Kucova.

Errani comincia con grande determinazione e si porta rapidamente sul 3-0 con un break di vantaggio. Nel quarto game l’azzurra ha poi addirittura la possibilità di salire sul 4-0, ma stavolta Zidansek si salva e trova l’1-3 dopo un game lunghissimo. Nonostante ciò, Errani non perde la concentrazione e subito dopo torna a comandare il gioco. La conseguenza è il 6-2 con cui l’italiana conquista il primo set.

Caricata dalla vittoria del primo parziale, Errani inizia bene anche nel secondo set e sale subito sul 2-0. Zidansek però non ha nessuna intenzione di arrendersi e, nel momento di maggiore difficoltà, si rialza, trovando quattro game di fila che la fanno andare sul 4-2. A questo punto l’italiana controbatte e torna in gioco con due game di fila (4-4), poi una serie di break e controbreak fa arrivare il set al tie-break. Qui a cominciare meglio è l’azzurra, che vola sul 6-3 e si procura dunque tre match point consecutivi. Vista la situazione, la partita sembra praticamente chiusa, e invece non è così, perché Zidansek trova una grande reazione in extremis e con addirittura cinque punti di fila conquista clamorosamente il set con l’8-6 del tie-break.

La contesa si sposta dunque al terzo e decisivo set, che inizia con due break per parte. Sul 2-2 Errani spreca una palla per allungare, ma ciò non risuccede nel settimo game, quando l’italiana sfrutta la palla break per andare sul 4-3, prima di tenere il successivo turno di servizio e salire sul 5-3. Galvanizzata dall’allungo, Errani attacca in risposta nel nono game e trova il 6-3 che le consente di vincere il match.

STATISTICHE – A fine incontro pesano le 11/16 palle break convertite da Errani contro le 7/10 trasformate da Zidansek. Importanti poi le differenze di percentuali al servizio: l’italiana fa meglio della sua avversaria per quanto riguarda sia i punti vinti con la prima di servizio in campo (55% contro 46%) sia con la seconda (43% contro 32%).

