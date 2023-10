World Padel Tour 2023, Lebron e Galan trionfano all’Open di Dusseldorf! Tra le donne vincono ancora Josemaria/Sanchez

Sono Juan Lebron e Alejandro Galan i vincitori del German Padel Open, appuntamento valevole per il World Padel Tour 2023. Sul campo (di colore nero) di Dusseldorf, i due ex numeri 1 al mondo hanno disputato un ottimo torneo e hanno conquistato il titolo grazie al netto successo in finale contro Martin Di Nenno e Franco Stupaczuk. In campo femminile la vittoria è andata alle solite ad Ariana Sanchez e Paula Josemaria, ormai sempre più prime nel ranking WPT.

Nella settimana in cui sono circolate le prime voci di una possibile rottura della coppia al termine della stagione, Lebron e Galan hanno risposto sul campo con una serie di prestazioni di altissimo livello. I due spagnoli hanno dato dimostrazione della loro grande qualità soprattutto nella semifinale contro Agustin Tapia e Arturo Coello, vinta in rimonta per 3-6 7-6 6-4, e poi nell’ultimo atto di oggi contro Franco Stupaczuk e Martin Di Nenno (questi ultimi hanno raggiunto la finale dopo il successo in rimonta in semi contro Paquito Navarro e Federico Chingotto), terminato con un doppio 6-2.

Ecco dunque che gli ex numeri 1 al mondo hanno conquistato il secondo titolo stagionale, dopo quello ottenuto in Finlandia a inizio settembre, e hanno confermato di essere in grande crescita in seguito a una prima parte di stagione molto difficile per via dell’infortunio di Juan Lebron. E adesso cosa ci riserverà il futuro? Per saperlo con certezza servirà attendere i prossimi tornei, ma una cosa è già certa: se Lebron e Galan continueranno a giocare su questi livelli ci aspetta un finale di stagione tutto da vivere.

In campo femminile hanno invece alzato il titolo le solite Ariana Sanchez e Paula Josemaria, che sono così arrivate a 12 trionfi stagionali tra WPT e Premier Padel (12 contando anche l’Open 500 di Reus). In Germania le due numero 1 al mondo hanno vinto agilmente le prime due partite contro le giovani Alejandra Alonso/Andrea Ustero e Veronica Virseda/Claudia Jensen, poi hanno sfruttato il ritiro pre-match di Tamara Icardo/Virginia Riera in semifinale e infine si sono imposte nell’ultimo atto contro Gemma Triay e Marta Ortega per 6-3 7-6, al termine di una partita lottata e in cui Sanchez/Josemaria hanno rischiato di perdere il secondo set dopo essersi fatte recuperare dal 5-1.

In casa Italia l’unico risultato da segnalare è il secondo turno raggiunto da Carolina Orsi. Insieme alla spagnola Carla Mesa, la giocatrice azzurra ha vinto il match d’esordio contro Barrera-Villalba per 4-6 6-3 6-2, ma subito dopo ha perso contro Triay/Ortega per 6-3 6-4. Ora il World Padel Tour si ferma per una settimana e ripartirà poi dunque il 9 ottobre con l’Open di Amsterdam (Olanda).

