A che ora Sinner-Dimitrov a Pechino: programma tv, canale, streaming

I quarti di finale del tabellone principale di singolare maschile dei China Open 2023 di tennis, torneo combined di categoria ATP 500, in corso a Pechino, in Cina, vedranno protagonista Jannik Sinner, testa di serie numero 6, che domani, lunedì 2 ottobre, sfiderà il bulgaro Grigor Dimitrov.

Il match tra l’azzurro ed il bulgaro sarà il quinto di giornata in programma dalle ore 06.30 italiane sul campo denominato “Diamond”, ma si giocherà comunque non prima delle ore 15.00 italiane. Questo sarà il terzo incontro in assoluto tra Sinner e Dimitrov: il bilancio è in perfetta parità con una vittoria per parte.

Sarà possibile seguire l’incontro Sinner-Dimitrov in diretta tv su SuperTennis HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da SuperTenniX e Tennis TV. OA Sport vi offrirà inoltre la diretta live testuale del match tra Jannik Sinner e Grigor Dimitrov.

CALENDARIO SINNER-DIMITROV

Lunedì 2 ottobre – Campo “Diamond”

Dalle ore 06.30 italiane

Ugo Humbert (Francia) – Daniil Medvedev (Russia, 2)

Non prima delle ore 08.00 italiane

Alexander Zverev (Germania, 8) – Nicolas Jarry (Cile)

Non prima delle ore 10.30 italiane

Ekaterina Alexandrova (Russia) – Coco Gauff (Stati Uniti, 3)

Non prima delle ore 13.30 italiane

Qinwen Zheng (Cina) – Elena Rybakina (Kazakistan, 5)

Non prima delle ore 15.00 italiane

Jannik Sinner (Italia, 6) – Grigor Dimitrov (Bulgaria) – Diretta tv su SuperTennis HD

PROGRAMMA SINNER-DIMITROV: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD

Diretta streaming: SuperTenniX, Tennis TV

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse