World Padel Tour 2023, Galan e Lebron trionfano all’Open di Minorca! Tra le donne vincono Triay/Ortega

Alejandro Galan e Juan Lebron vincono ancora. Dopo i successi a Helsinki e Dusseldorf nelle scorse settimane, i due spagnoli hanno trionfato anche all’Open di Minorca, confermando di essere in costante ascesa e ormai sempre più vicini ai massimi livelli. Tra le donne il successo è andato invece a Gemma Triay e Marta Ortega, che in finale sono riuscite a sorprendere le numero 1 al mondo Ariana Sanchez e Paula Josemaria.

Quella di Galan e Lebron è stata una settimana perfetta, che si è conclusa con il terzo trionfo stagionale. Dopo i due facili successi facili contro Arroyo/Alonso (6-1 6-1) e Quilez/Bueno (6-2 7-5), Ale e Juan hanno dominato anche ai quarti contro Momo Gonzalez/Javi Garrido (6-3 6-4) e poi si sono imposti nettamente tra ieri e oggi contro Franco Stupaczuk/Martin Di Nenno in semifinale (per 6-1 7-5) e Agustin Tapia/Arturo Coello nell’ultimo atto (per 6-3 6-2).

In campo femminile è arrivata la vittoria a sorpresa per Triay e Ortega. Gemma (nativa proprio di Minorca) e Marta hanno raggiunto agilmente le semifinali e poi nel giro di due giorni hanno battuto Delfi Brea e Bea Gonzalez per 6-2 7-5 e Sanchez/Josemaria (con quest’ultima alle prese con il lutto per la perdita della nonna) nell’ultimo atto per 6-4 4-6 6-4. Per Triay e Ortega questo è stato il primo trionfo stagionale insieme nel World Padel Tour (in generale si tratta invece del secondo successo nel 2023, dopo quello all’Italy Major Premier Padel).

In casa Italia non è stata una settimana felice. L’unica azzurra presente nel tabellone principale era Carolina Orsi, che insieme alla spagnola Carla Mesa ha perso all’esordio contro Talavan/Rodriguez.

Foto: worldpadeltour.com