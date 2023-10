Tennis, l’Italia gioca la Junior Davis Cup: si sogna il Mondiale Under 16, Cinà guida gli azzurri

Le Finals della Coppa Davis 2023 andranno in scena a Malaga dal 21 al 26 novembre. L’Italia affronterà l’Olanda nei quarti di finale, covando il sogno di alzare al cielo l’Insalatiera sotto i colpi di Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi. Prima dell’appuntamento in terra spagnola, che chiuderà la lunga stagione tennistica, si disputerà la Juniors Davis Cup, ovvero l’appuntamento per Nazionali Under 16. Si scenderà in campo a Cordoba (Spagna) dal 29 ottobre al 5 novembre.

L’Italia cercherà di essere protagonista in quello che nei fatti è il Mondiale Under 16. A difendere i colori del Bel Paesi saranno Federico Cinà, Andrea De Marchi e Matteo Sciahbasi, guidati dal capitano non giocatore Nicola Fantoni. Gli azzurri hanno conquistato il trofeo soltanto nel 2012, quando furono Gianluigi Quinzi, Filippo Baldi, Domenico Mirko Cutuli e Jacopo Stefanini a fare festa in quel di Barcellona.

L’Italia si è qualificata alla kermesse vincendo la Borotra Cup in estate ed è dunque tra le sedici Nazionali che si contenderanno il trofeo. Le altre ammesse sono: Argentina, Brasile, Canada, Repubblica Ceca, Germania, Gran Bretagna, Giappone, Kazakhstan, Messico, Marocco, Paesi Bassi, Perù, Spagna, Thailandia, USA. Il Brasile è detentore del trofeo. Si formeranno quattro gironi da quattro squadre ciascuno, le prime due classificate di ogni raggruppamenti accederanno ai quarti di finale dove inizierà la fase a eliminazione diretta.