Volley, tutti gli italiani da seguire nella Superlega 2023-2024: gli azzurri squadra per squadra

La SuperLega 2023-2024, il massimo campionato italiano di volley maschile, scatterà nel weekend del 21-22 ottobre. Al torneo parteciperanno dodici squadre, che si fronteggeranno in un’agguerrita regular season. Le migliori otto compagini si sfideranno poi nei playoff per l’assegnazione dello scudetto. Saranno tanti i giocatori italiani da tenere in considerazione, pronti a mettersi in mostra nella stagione che condurrà alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Gli azzurri hanno provato a riprendere fiato dopo l’intensissima estate caratterizzata dagli Europei conclusi al secondo posto e dal deludente torneo preolimpico. Sotto i riflettori ci saranno tutti i titolari ammirati in Nazionale: il palleggiatore Simone Giannelli e il centrale Roberto Russo a Perugia; il regista Riccardo Sbertoli, gli schiacciatori Daniele Lavia e Alessandro Michieletto a Trento; il martello Tommaso Rinaldi e il centrale Giovanni Sanguinetti a Modena, dove rivedremo anche Osmany Juantorena; il libero Fabio Balaso a Civitanova, dove giocheranno anche il centrale Simone Anzani e l’attaccante Ivan Zaytsev.

L’opposto Yuri Romanò e lo schiacciatore Francesco Recine indosseranno la casacca di Piacenza, mentre il centrale Gianluca Galassi sarà a Monza e gli altri centrali Leandro Mosca e Lorenzo Cortesia militeranno a Verona. Di seguito la lista completa con tutti i giocatori italiani tesserati per le squadre di SuperLega nella stagione 2023-2024.

ITALIANI SUPERLEGA VOLLEY 2023-2024

PERUGIA:

Simone Giannelli (palleggiatore), Roberto Russo (centrale), Massimo Colaci (libero), Sebastian Solé (centrale), Davide Candellaro (centrale), Alessandro Toscani (libero).

TRENTO:

Riccardo Sbertoli (palleggiatore), Daniele Lavia (schiacciatore), Alessandro Michieletto (schiacciatore), Gabriele Laurenzano (libero), Alessandro Acquarone (palleggiatore), Oreste Cavuto (schiacciatore), Domenico Pace (libero), Giulio Magalini (schiacciatore), Gabriele Nelli (opposto).

MODENA:

Tommaso Rinaldi (schiacciatore), Osmany Juantorena (schiacciatore), Giovanni Sanguinetti (centrale), Filippo Federici (libero), Mattia Boninfante (palleggiatore), Nicholas Sighinolfi (centrale), Giulio Pinali (opposto), Riccardo Gollini (libero).

CIVITANOVA:

Ivan Zaytsev (schiacciatore/opposto), Simone Anzani (centrale), Fabio Balaso (libero), Jacopo Larizza (centrale), Enrico Diamantini (centrale), Francesco Bisotto (libero), Mattia Bottolo (schiacciatore)

VERONA:

Luca Spirito (palleggiatore), Leandro Mosca (centrale), Francesco D’Amico (libero), Lorenzo Cortesia (centrale), Andrea Zanotti (centrale), Francesco Sani (schiacciatore), Pietro Bonisoli (libero).

MILANO:

Paolo Porro (palleggiatore), Matteo Piano (centrale), Damiano Catania (libero), Nicola Zonta (palleggiatore), Marco Vitelli (centrale), Luca Colombo (libero), Andrea Innocenzi (centrale).

PIACENZA:

Yuri Romanò (opposto), Edoardo Caneschi (centrale), Leonardo Scanferla (libero), Francesco Recine (schiacciatore), Nicolò Hoffer (libero), Fabrizio Gironi (schiacciatore/opposto), Fabio Ricci (centrale).

MONZA:

Thomas Beretta (centrale), Gianluca Galassi (centrale), Marco Gaggini (libero), Francesco Comparoni (centrale), Flavio Morazzini (libero), Gabriele Di Martino (centrale).

CISTERNA:

Davide Saitta (palleggiatore), Daniele Mazzone (centrale), Alessandro Piccinelli (libero), Alessandro Finauri (schiacciatore), Danilo De Santis (libero), Andrea Rossi (centrale).

PADOVA:

Marco Falaschi (palleggiatore), Davide Gardini (schiacciatore), Federico Crosato (centrale), Francesco Zoppellari (palleggiatore), Tommaso Guzzo (opposto), Luca Porro (schiacciatore), Andrea Truocchio (centrale), Francesco Fusaro (centrale), Davide Russo (libero).

TARANTO:

Aimone Alletti (centrale), Filippo Lanza (schiacciatore), Marco Rizzo (libero), Filippo Bonacchi (palleggiatore), Tommaso Sala (opposto), Giacomo Raffaelli (schiacciatore), Davide Luzzi (libero), Luca Paglialunga (schiacciatore), Giovanni Maria Gargiulo (centrale).

CATANIA:

Santi Orduna (palleggiatore), Alessandro Tondo (centrale), Domenico Cavaccini (libero), Filippo Santambrogio (palleggiatore), Andrea Baldi (opposto), Francesco Pierri (libero), Elia Bossi (centrale), Luigi Randazzo (centrale).

