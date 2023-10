Volley, Preolimpico 2023. Cuba non si ferma, il Brasile si salva al tie break con l’Ucraina

Ancora una notte complicata per i padroni di casa del Brasile nel torneo di qualificazione olimpica che si disputa al Maracanazinho. La squadra di Renan Dal Zotto soffre non poco contro l’Ucraina e riesce a salvarsi vincendo in rimonta 3-2, mentre prosegue il percorso positivo di Cuba che supera 3-0 anche il Qatar e si presenta in zona “promozione” in dirittura d’arrivo.

Il Brasile scende in campo contro l’Ucraina ancora con il tarlo della sconfitta con la Germania e nel primo set spreca un sacco di occasioni per incanalare sui binari giusti l’incontro. Gli ucraini si superano, giocano punto a punto, trascinano i padroni di casa ai vantaggi e, dopo una serie infinita di set ball da una parte e dall’altra (ben dieci quelli sprecati dai verde-oro), vincono il primo parziale con il punteggio di 38-36.

I brasiliani partono malissimo anche nel secondo set ma, spalle al muro, sotto 4-8, la squadra di Renan si riprende, pareggia a quota 13 e nel finale ribalta la situazione andando a vincere 25-20. Nel terzo set ancora Ucraina in fuga sul 10-6. Il Brasile completa una lunga rincorsa pareggiando a quota 19 ma poi spegne letteralmente la luce e subisce, commettendo tanti errori, un break di 7-2 che lancia gli ucraini sul 2-1 (25-21).

La reazione dei brasiliani arriva veemente nel quarto set dominato dalla squadra verde-oro che pareggia con il punteggio di 25-18 e nel tie break il Brasile scatta avanti 7-4 e non si fa più riprendere fino al 15-11 che regala ancora speranze di qualificazione alla squadra di casa. Per il Brasile 23 punti di Ferreira Souza, 17 di Flavio Gualberto, 15 di Lucarelli e 10 di Lucas. Nell’Ucraina 20 punti di Kovalov, 18 a testa di Poluian e Tupchii e 12 per Semeniuk.

In precedenza tutto facile per Cuba che conquista la quarta vittoria e inizia a sognare contro il Qatar che si arrende piuttosto in fretta di fronte agli scatenati caraibici. Nel primo set equilibrio fino al 20-20, poi ci pensa Herrera al servizio a piegare la resistenza dei qatarini spingendo Cuba verso il successo: 25-21. Nel secondo set Qatar avanti 7-10 in avvio ma Cuba non si scompone, pareggia sul 13-13 e nel finale del set spicca il volo verso il 25-21 che bissa in punteggio del primo parziale.

Nel terzo set il Qatar molla la presa ben presto e per Cuba è tutto facile fino al 25-16 che chiude l’incontro. In casa cubana spiccano i 12 punti di Lopez Castro, unico in doppia cifra, mentre per il Qatar il top scorer è Renan Ribeiro con 10 punti.

Foto Fivb