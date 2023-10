Volley, piccolo infortunio per Paola Egonu: perché è uscita nel 5° set contro Scandicci

L’Allianz Vero Volley Milano sconfigge la Savino Del Bene Scandicci con il punteggio di 3-2 nella terza giornata della Serie A1 di volley femminile al termine di una sfida davvero intensa, spettacolare e vibrante. Le meneghine chiudono il match con il sorriso, ma solamente a metà, per colpa di un infortunio che è andato a rovinare il quadro perfetto.

Stiamo parlando, poi, della stella della squadra di Milano, ovvero Paola Egonu. La fuoriclasse azzurra, dopo che aveva trascinato la sua squadra al successo contro la grande rivale Antropova, si è dovuta fermare proprio nel corso del parziale decisivo, con un problema fisico che ha subito preoccupato tutto il pubblico di casa.

Cos’è successo all’opposto classe 1998? La nativa di Cittadella è stata costretta ad uscire nel corso del quinto set per un problema al ginocchio. Dopo l’uscita dal campo, Paola Egonu ha provato a muovere l’arto assieme allo staff medico della squadra, rassicurando subito sulle sue condizioni. Per fortuna, infatti, pare nulla di grave per lei, tanto che il club ha parlato di leggero sovraccarico.

Vedremo, quindi, se la “star” della Allianz Vero Volley sarà in grado di tornare in azione già dalla prossima uscita, che sarà contro la Reale Mutua Fenera Chieri ‘76.

Foto: LiveMedia/Valerio Origo