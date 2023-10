Volley, Modena e Trento inventano grandi rimonte in Superlega: Verona e Taranto si arrendono al tie-break

La seconda giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile, si è aperta con due anticipi di lusso. Modena ha espugnato il campo di Verona per 3-2 (23-25; 17-25; 25-20; 25-23; 15-11), inventandosi una clamorosa rimonta dallo 0-2 nella tana degli scaligeri. Secondo successo consecutivo al tie-break per i Canarini, che si sono momentaneamente portati in testa alla classifica generale con 4 punti all’attivo.

Prestazione maiuscola da parte dell’opposto Maksim Sapozhkov (23 punti) e soprattutto dello schiacciatore Tommaso Rinaldi, protagonista durante la rimonta con 18 punti accanto all’eterno Osmany Juantorena (18) sotto la regia di Bruninho (3). Ai padroni di casa non sono bastati i roboanti attaccanti Amin Esmaeilnezhad e Rok Mozic (22 punti a testa), in doppia cifra anche il martello Donovan Dzavoronok (14 punti).

Trento è risalita da 1-2 e 17-21 contro Taranto, riuscendo a vincere di fronte al proprio pubblico per 3-2 (25-16; 23-25; 18-25; 26-24; 15-8). I dolomitici hanno vinto la seconda partita di fila al tie-break, per il momento i Campioni d’Italia non sembrano ancora al top della forma ma nel frattempo agganciano Modena al comando in attesa delle partite di domani. I pugliesi hanno accarezzato l’impresa sul campo tricolore e hanno mosso la classifica dopo il ko casalingo di settimana scorsa con Verona.

Prestazione straripante dell’opposto Kamil Rychlicki (23 punti) e del martello Alessandro Michieletto (19), affiancato di banda da Daniele Lavia (14). In doppia cifra anche il centrale Marko Podrascanin (14). A Taranto non sono bastati i 28 sigilli di Kyle Russell e i 12 di Filippo Lanza.

CLASSIFICA SUPERLEGA VOLLEY

Modena 4 punti, Trento 4, Verona 4, Monza 3*, Piacenza 3*, Perugia 3*, Cisterna 1*, Milano 1*, Taranto 1, Padova 0*, Civitanova 0*, Catania 0*. *= 1 partita in meno.

Foto: Photo LiveMedia/Roberto Tommasini