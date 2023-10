Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League vittorie di Renon, Cortina e Unterland Cavaliers, cadono Vipiteno e Merano

Serata di Alps Hockey League 2023-2024 davvero importante quella che abbiamo vissuto, con tutte le squadre sul ghiaccio e diversi scontri di grande importanza per le prime posizioni della classifica. Iniziamo dalle squadre di casa nostra.

Nel primo derby in programma, gli Unterland Cavaliers hanno avuto la meglio dei Vipiteno Broncos con il punteggio di 4-3 dopo overtime. Vantaggio degli ospiti con Capannelli (8:58), quindi pareggio di Goldner (12:46). La parità prosegue anche nel secondo periodo con il 2-1 dei Cavaliers di Egger (30:40), quindi 2-2 di Cianfrone (38:07). Di nuovo Vipiteno avanti nel terzo periodo con il 3-2 di Topatigh (42:15), quindi 3-3 di Goldner (56:40). All’overtime ci pensa Pertile al 62:06 a decidere il match.

Rotondo successo di Cortina che schianta con il punteggio di 10-0 il Kitzbuehel (4-0 nel primo tempo, 3-0 nel secondo e 3-0 nel terzo), quindi Renon sbanca il campo di Fassa nel secondo derby italiano con il punteggio di 4-1 e sale al terzo posto in classifica. Cadono invece Gherdeina (2-4 in casa del Red Bull Salisburgo Junior), quindi Merano si ferma in casa degli Steel Wing Linz con il punteggio di 3-4 dopo overtime.

Negli altri incontri, la capolista Eisbaren cade nettamente (4-1) in casa di Jesenice, quindi Lustenau supera il Bregenzerwald per 6-4 e il Klagenfurt cade in casa 3-5 contro il Celje.

CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2023-2024

1 EK Die Zeller Eisbären 13 9 1 2 1 62 31 +31 32

2 HDD SIJ Acroni Jesenice 14 8 3 3 0 65 37 +28 30

3 Rittner Buam SkyAlps 13 8 3 1 1 49 31 +18 27

4 Wipptal Broncos Weihenstephan 13 8 2 0 3 52 35 +17 27

5 S.G. Cortina Hafro 13 6 2 3 2 50 30 +20 26

6 Hockey Unterland Cavaliers 13 5 4 1 3 48 44 +4 20

7 EC Bregenzerwald 13 5 4 1 3 40 39 +1 20

8 Red Bull Hockey Juniors 12 5 4 1 2 36 36 +0 19

9 EHC Lustenau 13 5 6 2 0 50 54 -4 19

10 EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel 13 4 5 2 2 45 47 -2 18

11 Steel Wings LINZ AG 13 3 6 2 2 32 42 -10 15

12 HK RST Pellet Celje 13 4 7 1 1 31 47 -16 15

13 HC Meran/o Pircher 13 4 7 1 1 43 61 -18 15

14 SHC Fassa Falcons 13 2 8 2 1 37 53 -16 11

15 EC-KAC Future Team 13 3 10 0 0 30 56 -26 9

16 HC Gherdeina valgardena.it 13 2 9 1 1 33 60 -27 9

