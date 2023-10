Volley femminile, primi big match nella terza giornata di A1: sfide incrociate fra top team! A Milano Egonu contro Antropova

Arrivano i primi big match alla terza giornata di serie A1 femminile. Tra sabato e domenica è in programma una doppia sfida incrociata tra le prime quattro squadre della regular season dello scorso anno. Sabato si affrontano Chieri e Conegliano e domenica il big match tra Milano e Scandicci: due partite che diranno qualcosa in più sul possibile andamento della stagione appena iniziata e soprattutto su chi ha smaltito più in fretta le fatiche della lunga estate delle Nazionali.

Si parte con Chieri contro Conegliano, sabato alle 18.00. Da una parte le piemontesi che hanno iniziato male la loro stagione perdendo in casa il derby con Novara ma sono ampiamente rifatte domenica scorsa a Roma, dall’altra le campionesse d’Italia che al momento sono apparse in gran forma e non hanno perso colpi.

Sempre sabato alle 20.30 bella sfida a Cuneo tra la Honda Olivero San Bernardo e la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia. Entrambe le squadre hanno ottenuto finora una vittoria su due partite giocate, Vallefoglia arriva di slancio dopo aver sbancato Bergamo domenica scorsa.

Domenica tutti i fari sono puntati sulla prima super sfida della stagione in programma alle 17.30 all’Allianz Cloud di Milano: di fronte Allianz Milano e Savino del Bene Scandicci. Due squadre imbattute, per una sfida che può già svelare qualcosa nella corsa allo scudetto. La mente corre subito alla sfida tra le due opposte della Nazionale azzurre agli Europei di agosto: Paola Egonu contro Ekaternina Antropova ma, viste le campionesse in campo, la sfida non si ridurrà ad uno scontro a due. Partita da non perdere.

Si distribuiscono punti molto importanti già in chiave corsa ai play-off a Firenze dove al PalaWanny si trovano di fronte alle 17.00 due squadre a caccia di riscatto: il Bisonte, due sconfitte e un solo punto nelle prime due partite, e Bergamo che dopo la bella partenza si è inceppato domenica scorsa in casa contro Vallefoglia.

Derby piemontese a Pinerolo dove la Igor Gorgonzola Novara va a caccia del tris di vittorie sul campo della Wash4Green che ha fatto vedere buone cose in questo primissimo scorcio di stagione e non vuole recitare il ruolo di vittima sacrificale. Vuole la prima vittoria stagionale Busto Arsizio ma dovrà fare i conti con una trasferta complicata in casa di Roma che è partita benissimo vincendo a Pesaro ma arriva dalla sconfitta interna con Chieri. Squadre in campo alle alle 17.00.

La giornata si chiude alle 19.30 con la sfida di Casalmaggiore dove la Trasportipesanti e la neo-promossa Itas Trentino cercano il primo successo stagionale. Chi vincerà riprenderà quota in classifica, mentre chi esce sconfitto potrebbe già trovarsi in condizione psicologica tutt’altro che ideale dopo tre turni.

Photo LiveMedia/Valerio Origo