Volley femminile, è subito super-Milano in serie A1! Egonu e compagne demoliscono Busto. Scandicci e Conegliano ok

Milano chiama, Conegliano e Scandicci rispondono. le tre favorite della vigilia per giocarsi lo scudetto iniziano col botto in campionato e vincono le sfide casalinghe in programma nel primo turno della serie A1 femminile. Successi anche per Cuneo e Roma, entrambi al tie break in trasferta.

La partita più attesa era quella che vedeva in campo l’Allianz Milano di Paola Egonu e Busto Arsizio di Julio Velasco. Non c’è stata partita: le padrone di casa hanno faticato solo nel primo set, vinto 25-21 dopo un avvio stentato che aveva visto le ospiti riuscire a conquistare un vantaggio consistente sul 18-14. Break di 11-3 per Milano con Egonu sugli scudi (5 punti su 11) e successo per le milanesi con il punteggio di 25-21. Partita finita perché dal secondo set in poi c’è stata in campo solo l’Allianz che ha vinto 25-10 e 25-12 i due parziali successivi per il 3-0 conclusivo. In casa Allianz 16 punti di Egonu, 13 per Candi e 12 per Cazaute. Per Busto 11 i punti di Soboleva.

Tutto facile anche per la Prosecco Doc Imoco Conegliano che non ha troppe difficoltà a superare 3-0 la neo-promossa Itas Trentino che qualche sprazzo di buona pallavolo lo ha messo in mostra. Tre parziali in fotocopia con le padrone di casa a prendere il largo fin dalle prime battute e Trento a cercare di riportarsi sotto senza particolare successo: 25-18, 25-16, 25-18 i punteggi dei tre parziali. Per Conegliano 19 i punti di Haak, 11 punti a testa per Gennari e Fahr. In casa trentina 11 punti per Gates e 10 per Dehoog.

Vittoria “lineare” anche per la Savino del Bene Scandicci con il 3-0 di ordinanza nel derby casalingo contro Il Bisone Firenze che ha provato a creare qualche grattacapo alle “cugine” ma si è dovuto arrendere. Prima parte del set di apertura all’insegna dell’equilibrio fino all’11 pari poi lo scatto della Savino del Bene che vola sul 19-15 e vince 25-20. Nel secondo set ci prova la squadra fiorentina a mettere in difficoltà le padrone di casa ma, sull’11-7 Il Bisonte spegne la luce e lascia via libera alla squadra di Barbolini che ribalta la situazione (16-12) e vince 25-19. Nel terzo set Scandicci vola sul 9-5 e non si fa più avvicinare fino al 25-18 conclusivo. Per Scandicci 15 punti di Antropova, 15 di Zhu e 10 di Carol, per Firenze solo Ishikawa con 10 punti in doppia cifra.

Il primo dei due derby piemontesi ha visto la Honda Olivero San Bernardo Cuneo vincere al tie break sul campo del Wash4Green Pinerolo. la squadra ospite domina il primo set con il punteggio di 25-17, poi sale in cattedra Pinerolo che vince in volata il secondo parziale 25-23 e domina il terzo set (25-17). Quarto set emozionante con le ospiti che partono fortissimo (6-13) ma Pinerolo nel finale recupera punto su punto prima di arrendersi con il punteggio di 23-25. Tie break ad elastico con Cuneo che tenta un paio di volte la fuga e Pinerolo torna sotto fino al 14-13 prima che Anna Haak chiude al match con un attacco vincente. In casa Cuneo 15 punti per la giovane Adelusi, 14 a testa per Anna Haak e Hall, 11 per Sylves. A Pinerolo non sono bastati i 28 punti della svizzera Storck, i 15 di Akrari e i 13 di Ungureanu.

Esordio col botto per Roma che bagna il ritorno in serie A1 con la vittoria 3-2 a Pesaro contro un discontinuo Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia. La squadra marchigiana parte bene con il trio di attaccanti di palla alta, Degradi, Mingardi e Kosheleva che fa la differenza nel primo set (25-22), poi arriva la reazione di Roma che vince i due set successivi con i punteggi di 25-20 e 25-19. Nel quarto set le marchigiane dominano fin dalle prime battute e resistono fino al 25-19 conclusivo, poi nel tie break sale in cattedra Gaia Giovannini che spinge Vallefoglia sul 5-1 ma non basta. Roma si affida a Bici prima e a Plak nel finale che ribalta la situazione e regala alle ospiti il successo con il punteggio di 15-12. In casa Roma 22 punti di Bici e 21 di Plak, oltre ai 12 di Schwan. Per Vallefoglia 21 punti di Mingardi e 20 di Degradi, oltre ai 13 di Kosheleva.

Photo LiveMedia/Valerio Origo