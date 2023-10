Basket, Reggio Emilia e Trento fanno due su due. Sassari ko a Cremona, Tortona piega Brindisi

Si sono completate da pochi minuti le partite pomeridiane per la seconda giornata della Serie A di basket 2023-2024, dopo il lunch-match delle 12:00 in cui la GeVi Napoli ha battuto l’Olimpia Milano per 77-68. Andiamo a fare un breve recap, in attesa dei due posticipi serali ovvero Virtus Bologna-Varese e Pesaro-Venezia.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-GIVOVA SCAFATI 85-77

L’Unahotels Reggio Emilia vince anche di fronte al proprio pubblico, battendo la Givova Scafati per 85-77 e fa 2/2 in Campionato. Dopo un avvio favorevole agli emiliani, i campani mettono la freccia (14-15) ma subiscono la reazione biancorossa grazie alla tripla di Galloway (20-17). La Givova morde le caviglie con Rossatto (22-21), ma alla prima sirena Reggio Emilia è avanti 24-21. Nel secondo quarto le due squadre continuano a lottare punto a punto, con il match in perfetta parità (28-28). Robinson mette la freccia per Scafati (34-36), ma Michele Vitali sale in cattedra e segna cinque punti in fila che riportano l’Unahotels avanti (41-38). Rivers pareggia dall’arco (41-41), ma un appoggio di Sash Grant ed un tiro in sospensione di Atkins tengono Reggio Emilia a +4 all’intervallo lungo (45-41). Nella ripresa i padroni di casa escono meglio dagli spogliatoi, spingendo sull’acceleratore e toccando anche il +14 (57-43). Rivers prova a scuotere i suoi (57-45), ma la squadra emiliana non molla la presa e mantiene un margine di sicurezza sugli avversari: si va all’ultima pausa breve sul punteggio di 65-52 in favore della Reggiana. Nel parziale conclusivo Scafati tenta il tutto per tutto e riesce a risalire parzialmente la china, affidandosi ad i tiri dalla lunga distanza di Pinkins e Rivers (65-58). Sasha Grant dall’arco riporta l’Unahotels sopra la doppia cifra di vantaggio (72-61), ma i campani non mollano e rimangono in scia (72-66). Nunge spara la tripla del -7 (78-71), ma la squadra di coach Priftis non si scompone e riesce a mantenere le mani salde sul manubrio fino al 85-77 con cui esulta il pubblico del PalaBigi per la seconda vittoria stagionale.

TOP SCORER

Reggio Emilia: Vitali 18, Galloway 14, Weber 13

Scafati: Nunge 21, Robinson 16, Rivers 14

ESTRA PISTOIA-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 73-78

La Dolomiti Energia Trentino non concede sconti alla neo-promossa Estra Pistoia, facendo saltare il fattore campo col punteggio di 73-78. Partenza fulminante dell’Aquila (5-13), con i padroni di casa che prendono le misure e colmano il gap (10-15). I trentini continuano però a dettare i ritmi della partita, mantenendo un vantaggio sopra i dieci punti alla prima pausa breve (14-25). Nella seconda frazione l’Estra reagisce prontamente e si rifà sotto (26-29), operando il sorpasso grazie a quattro punti in fila di Hawkins (30-29). L’inerzia del match passa dalla parte dei toscani, ma Trento rimane in scia grazie alla tripla di Davide Alviti (37-34). La bomba di Willis vale il 42-37 con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa Pistoia continua a rimanere davanti nel punteggio (45-39), ma la Dolomiti Energia non molla la presa ed accorcia a -3 grazie alla tripla di Capitan Forray (48-45). I padroni di casa riescono però a mantenere gli avversari a distanza di sicurezza (59-50), con gli ospiti che rispondono colpo su colpo e mettono ancora il naso avanti con Hubb (61-62). Un libero di Hawkins impatta sul 62-62 alla terza sirena. Nell’ultimo parziale il copione non cambia, con il risultato che continua a rimanere incerto (67-68). Due liberi di Davide Alviti danno un possesso pieno di vantaggio a Trento (69-72), con l’ex Olimpia Milano che appoggia il canestro forse decisivo (71-78). L’Estra non riesce ad impensierire ulteriormente la compagine di coach Paolo Galbati, che vince così col punteggio di 73-78.

TOP SCORER

Pistoia: Willis 21, Moore 20, Hawkins 12

Trento: Baldwin e Hubb 15, Alviti 13

VANOLI BASKET CREMONA-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 86-74

La Vanoli Cremona rialza subito la testa di fronte al pubblico del PalaRadi: successo importante per 86-74 su una Dinamo Sassari in netta difficoltà, che incappa nella seconda sconfitta consecutiva. Il Banco di Sardegna aveva iniziato meglio la sfida (11-13), con la Vanoli che non vuole sfigurare di fronte ai propri tifosi rispondendo con Paul Eboua (17-18). Ci pensa Stefano Gentile a piazzare la tripla del 17-21 con cui si chiude il primo quarto. Nel secondo parziale gli ospiti mantengono l’intensità elevata e volano nel punteggio (19-28), con il fratello di Alessandro che spara la bomba del +11 (22-33). Reazione rabbiosa dei lombardi con Lacey e Golden che mantengono Cremona a -1 (34-35), ma l’appoggio di Ousmane Diop vale il 36-37 con cui si va all’intervallo lungo. Nel terzo quarto il margine tra le due squadre si riduce fino al minimo scarto (42-43), con Adrian che arma il braccio dalla lunga distanza e pareggia i conti (45-45). Denegri lo imita per il sorpasso (48-45), con la Vanoli che cerca di mettere punti tra sé e gli avversari (57-50). Lacey fa esplodere il PalaRadi con la bomba del 62-55 alla terza sirena, con la squadra di casa che riesce a salire anche a +10 nel parziale conclusivo (69-59). Charalampopoulos tiene Sassari sotto la doppia cifra di svantaggio (75-66), ma gli uomini di Demis Cavina – ex di turno – non si voltano più e vanno fino in fondo: finisce 86-74 al PalaRadi, con Cremona che ritrova la vittoria in Serie A ed infligge il secondo ko di fila alla Dinamo che dovrà ricaricare al meglio le pile in vista della prossima partita.

TOP SCORER

Cremona: Denergi e Lacey 16, Adrian 14

Sassari: S. Gentile 14, Diop 10, Wittaker e Charalampopoulos 10

BERTRAM DERTHONA TORTONA-HAPPY CASA BRINDISI 69-68

La Bertram Tortona si sblocca e vince la prima partita stagionale, piegando la resistenza di Brindisi per 69-68. Avvio favorevole ai brindisini (4-8), con la Bertram che spinta dal tifo amico riesce ad avvicinarsi (8-11). Kyzlink spara la tripla del +6 (11-17), ma Tommaso Baldasso è perfetto dall’arco e tiene Tortona a -1 alla prima sirena (16-17). Nel secondo parziale la Happy Casa cerca di dare un altro strappo (16-25), con i piemontesi che provano a non far scappare gli ospiti ricucendo parzialmente il gap (20-27). Dowe in contropiede accorcia (29-32), con il botta e risposta tra l’americano e Johnson che fissa il punteggio sul 37-37 dopo 20’ di gioco. Nella ripresa Tortona opera il sorpasso e prova a portare l’inerzia dalla propria parte (44-39), mentre la Happy Casa sì affida ai liberi per non perdere terreno (46-44). Lasewski mette la freccia (47-48), ma gli uomini di Ramondino tornano a premere sull’acceleratore e mantengono cinque lunghezze di margine alla terza sirena (55-50). Nel parziale decisivo Brindisi cerca di rifarsi sotto (59-55), con la Bertram che accusa un calo nelle percentuali realizzative. La virata di Weems scuote il pubblico e riporta Tortona a +3 (66-63), con Bayehe che pareggia ancora i conti (66-66). Mike Daum s’inventa però la giocata decisiva del 69-68 con cui esplode il PalaFerraris per la prima vittoria stagionale.

TOP SCORER

Tortona: Dowe 15, Baldasso 13, Daum 11

Brindisi: Bayehe 13, Morris 12, Kynzlink 10

Credit: Ciamillo