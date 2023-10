Volley, De Giorgi ammette: “Eravamo in riserva al Preolimpico, è mancata lucidità. Ma il ranking…”

Non sono state settimane facili per Fefè De Giorgi e la sua Nazionale italiana di volley maschile. Dopo l’argento continentale, con la sconfitta in Finale contro la Polonia, la selezione del Bel Paese ha dovuto affrontare uno spossante torneo Preolimpico e i riscontri non sono stati quelli sperati. Troppo stanchi fisicamente e mentalmente gli azzurri per fronteggiare un ulteriore impegno di questo genere.

Tuttavia, le chance per conquistare il pass ai Giochi di Parigi 2024 non sono tramontate di certo, visto che con il ranking mondiale i nostri portacolori possono ancora avere questa ambizione. Sono un po’ questi i concetti espressi da De Giorgi, ai microfoni di Sky Sport, facendo un bilancio di quanto accaduto in questo 2023.

“Sicuramente ci sono stati dei momenti importanti di crescita per la nostra squadra perché all’inizio della stagione abbiamo dovuto affrontare una VNL impegnativa e siamo riusciti ad arrivare alla Final Four. Certo, volevamo prendere la medaglia però era importante arrivare alla fine, pensando al ranking perché erano punti importanti, dal momento che questa graduatoria riserva cinque posti per le Olimpiadi“, ha ricordato il tecnico della Nazionale.

“L’Europeo secondo me è stato molto bello e molto impegnativo per la squadra perché abbiamo cambiato cinque città. Tuttavia, per il movimento pallavolistico è stato qualcosa di incredibile. Dopo poco tempo, abbiamo dovuto fare queste sette partite in nove giorni e lì onestamente avevamo poche energie. Al di là del fatto che credo anche gli altri fossero un po’ provati essendo fine stagione, a livello di energie mentali noi eravamo un po’ in riserva. Si è visto perché nei match abbiamo perso un po’ di qualità e di lucidità che probabilmente ci potevano aiutare. Rimane però il buon lavoro per il ranking che lascia intatte le nostre possibilità di partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024“, ha concluso De Giorgi.

Foto: LaPresse