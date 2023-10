Volley, come sarebbero oggi i gironi delle Olimpiadi in base al ranking. Per l’Italia un gruppo da brividi…

I gironi delle Olimpiadi di Parigi 2024 si definiranno soltanto al termine della fase preliminare della Nations League 2024, che si concluderà il 24 giugno. Bisognerà dunque aspettare l’inizio dell’estate per conoscere la composizione dei raggruppamenti del torneo di volley maschile nella prossima edizione dei Giochi. Non si svolgerà un sorteggio per determinare le Pool, ma si adotterà il ranking FIVB aggiornato proprio al 24 giugno e si seguirà il tradizionale meccanismo a serpentina.

La procedura è quella adottata anche nelle ultime manifestazioni a cinque cerchi, ma ci sarà una grande notività rispetto al recente passato: non ci saranno più due gironi da sei squadre ciascuno, ma si disputeranno tre gruppi da quattro formazioni. Si qualificheranno ai quarti di finale le prime due classificate di ogni raggruppamento e le due migliori terze. Come si formeranno i vari gironi secondo il regolamento annunciato pocanzi?

La Francia sarà la testa di serie numero 1 in qualità di Paese organizzatore e sarà inserita nella Pool A. La prima del ranking FIVB (naturalmente tra quelle ammesse ai Giochi) finirà nel gruppo B, la seconda nel gruppo C. La terza nella classifica mondiale giocherà nel gruppo C, la quarta nel B e la quinta andrà nel gruppo A insieme alla Francia. La serpentina proseguirà con la sesta nel girone dei padroni di casa, la settima nel B e via dicendo seguendo questo avanti a indietro.

Al momento sette squadre si sono qualificate alle Olimpiadi di Parigi 2024: la Francia come Paese organizzatore; la Germania dal preolimpico di Rio de Janeiro; USA e Giappone dal preolimpico di Tokyo; Polonia e Canada dal preolimpico di Xi’an. Il secondo pass da Rio è un affare tra Italia, Brasile e Cuba. Gli ultimi cinque pass saranno assegnati attraverso il ranking FIVB al termine della fase preliminare della Nations League, tenendo conto del criterio di rappresentanza continentale. Al momento le ripescate sarebbero Italia, Argentina, Slovenia, Serbia ed Egitto (come rappresentante dell’Africa).

Bisognerà dunque aspettare la Nations League 2024 per conoscere la composizione dei vari gruppi, ma quali sarebbero i gironi delle Olimpiadi di Parigi 2024 se la classifica venisse cristallizzata in questo momento? L’Italia finirebbe nel gruppo C contro tre avversarie di lusso: gli USA (sempre capaci di battere un colpo quando vedono i cinque cerchi), la rognosa Serbia (non nel suo momento migliore, ma sempre temibile) e l’arrembante Germania (che ha sconfitto gli azzurri nel recente preolimpico).

I Campioni del Mondo dovrebbero sudarsi il passaggio del turno in un torneo che partirebbe in salita. La Polonia, fresca trionfatrice agli Europei, sarebbe la testa di serie nel gruppo B dove alle sue spalle sembrerebbe regnare l’equilibrio con Giappone, Slovenia e Canada. La Francia padrona di casa avrebbe un doppio incrocio sudamericano con Brasile e Argentina all’interno di un gruppo A dove l’Egitto sarebbe la forza debole. Di seguito i possibili gironi di volley maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024 se il ranking FIVB venisse chiuso in questo momento.

POSSIBILI GIRONI VOLLEY OLIMPIADI PARIGI 2024

GRUPPO A: Francia, Brasile, Argentina, Egitto.

GRUPPO B: Polonia, Giappone, Slovenia, Canada.

GRUPPO C: USA, Italia, Serbia, Germania.

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo