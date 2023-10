Volley, come sono cambiate le squadre di Superlega. Acquisti, cessioni, sestetti titolari

La SuperLega 2023-2024, il massimo campionato italiano di volley maschile, scatterà nel weekend del 21-22 ottobre. Al torneo parteciperanno dodici squadre, che si fronteggeranno in un’agguerrita regular season. Le migliori otto compagini si sfideranno poi nei playoff per l’assegnazione dello scudetto. Le formazioni sono cambiate rispetto alla passata stagione tra acquisti e cessioni che hanno mutato i vari sestetti titolari.

Perugia ha cambiato l’opposto: è arrivato Ben Tara e Rychlicki si è trasferito a Trento, dove è approdato anche Kozamernik. I Campioni d’Italia torneranno a giocare con il bomber e hanno ceduto due schiacciatori: Kaziyski è approdato a Milano, Dzavoronok è andato a Verona. Juantorena è tornato in Italia accasandosi a Modena, dove sono arrivati anche l’opposto Sapozhkov e il martello Daviskyba, ma sono usciti l’opposto Lagumdzija e lo schiacciatore Ngapeth.

Cambio di opposto anche per Civitanova: arriva Lagumdzija da Modena e Gabi Garcia si trasferisce a Padova. Non si sono spostati gli italiani di punta: Giannelli e Russo a Perugia; Michieletto e Lavia a Trento; Anzani e Balaso a Civitanova; Romanò a Piacenza; Galassi a Monza. Di seguito la lista completa con le formazioni titolari, acquisti e cessioni della SuperLega nella stagione 2023-2024.

FORMAZIONI TITOLARI SUPERLEGA VOLLEY

PERUGIA:

Sestetto titolare: Giannelli-Ben Tara, Leon-Semeniuk, Russo-Flavio, Colaci.

A disposizione: Ropret (p.), Herrera (o.), Plotnytskyi (s.), Held (s.), Solé (c.), Candellaro (c.), Toscani (l.).

TRENTO:

Sestetto titolare: Sbertoli-Rychlicki, Lavia-Michieletto, Podrascanin-Kozamernik, Laurenzano.

A disposizione: Acquarone (p.), Cavuto (s.), D’Heer (c.), Berger (c.), Pace (l.), Magalini (s.), Nelli (o.).

MODENA:

Sestetto titolare: Bruno-Sapozhkov, Rinaldi-Juantorena, Sanguinetti-Brehme, Federici.

A disposizione: Boninfante (p.), Davyskiba (s.), Stankovic (c.), Sighinolfi (c.), Pinali G. (o.), Gollini (l.).

CIVITANOVA:

Sestetto titolare: De Cecco-Lagumdzija, Nikolov-Zaytsev, Chinenyeze-Anzani, Balaso.

A disposizione: Thelle (p.), Motzo (o.), Yant (s.), Larizza (c.), Diamantini (c.), Bisotto (l.), Bottolo (s.).

VERONA:

Sestetto titolare: Spirito-Esmaeilnezhad, Mozic-Dzavoronok, Mosca-Grozdanov, D’Amico.

A disposizione: Jovovic (p.), Keita (o.), Cortesia (c.), Zanotti (c.), Truhtchev (s.), Sani (s.), Bonisoli (l.).

MILANO:

Sestetto titolare: Porro-Dirlic, Kaziyski, Ishikawa, Loser-Piano, Catania.

A disposizione: Zont (p.), Mergarejo (s.), Vitelli (c.), Reggers (o.), Colombo (l.), Innocenzi (c.).

PIACENZA:

Sestetto titolare: Brizard-Romanò, Lucarelli-Leal, Simon-Caneschi, Scanferla.

A disposizione: Dias (p.), Andringa (s.), Recine (s.), Hoffer (l.), Gironi (s./o.), Ricci (c.), Alonso (c.), Prada (p.).

MONZA:

Sestetto titolare: Cachopa-Szwarc, Maar-Takahashi, Beretta-Galassi, Gaggini.

A disposizione: Visic (p.), Marttila (s.), Loeppky (s.), Comparoni (c.), Morazzini (l.), Di Martino (c.), Lawani (o.).

CISTERNA:

Sestetto titolare: Saitta-Faure, Bayram-Periz, Nedeljkovic-Mazzone, Piccinelli.

A disposizione: Ferragut (s.), Finauri (s.), Czerwinski (o.), De Santis (l.), Rossi (c.).

PADOVA:

Sestetto titolare: Falaschi-Gabi Garcia, Gardini-Desmet, Crosato-Plak, Zenger.

A disposizione: Zoppellari (p.), Guzzo (o.), Cardenas (s.), Porro (s.), Truocchio (c.), Taniguchi (l.), Fusaro (c.), Russo (l.).

TARANTO:

Sestetto titolare: Trinidad de Haro-Russell, Alletti-Jendryk, Gutierrez-Lanza, Rizzo.

A disposizione: Bonacchi (p.), Ekstrand (s./o.), Sala (o.), Raffaelli (s.), Badan (c.), Luzzi (l.), Paglialunga (s.), Gargiulo (c.).

CATANIA:

Sestetto titolare: Orduna-Buchegger, Tondo-Masulovic, Zappoli-Basic, Cavaccini.

A disposizione: Santambrogio (p.), Baldi (o.), Pierri (l.), Frumuselu (c.), Bossi (c.), Randazzo (s.), Manavinezhad (s.).

VOLLEY MERCATO: ACQUISTI E CESSIONI SUPERLEGA

PERUGIA:

Acquisiti: Ben Tara (o., da PSG Stal Nysa), Held (s., da Bergamo), Candellaro (c., da Vibo Valentia), Toscani (l., da Bergamo).

Cessioni: Cardenas (s., a Padova), Mengozzi (c., a Ravenna), Piccinelli (l., a Cisterna), Rychlicki (o., a Trento).

TRENTO:

Acquisti: Magalini (s., da Verona), Acquarone (p., da Motto di Livenza), Kozamernik (c., da Asseco Resovia), Rychlicki (o., da Perugia).

Cessioni: Kaziyski (s., a Milano), Dzavoronok (s., a Verona), Lisinac (c., a Varsavia), Depalma (p., a Mantova).

MODENA:

Acquisti: Sapozhkov (o., da Verona), Davyskiba (s., da Monza), Juantorena (s., da Ziraat Ankara), Federici (l., da Monza), Brehme (c., da Berlino), Boninfante (p., da Pordenone), Pinali (o., da Siena), Sighinolfi (c., da Cuneo).

Cessioni: Lagumdzija (o., a Civitanova), Sala (o, a Taranto), Ngapeth (s., a Halkbank Ankara), Rossini (l., a Cisterna), Salsi (p., a Innsbruck), Bossi (c., a Catania).

CIVITANOVA:

Acquisti: Lagumdzija (o., da Modena), Thelle (o., da College Hawaii), Motzo (o., da Santa Croce), Larizza (c., da Taranto), Bisotto (l., da Cuneo).

Cessioni: Sottile (p., a Cuneo), Gabi Garcia (o., a Padova), Gottardo (s., a Cuneo).

VERONA:

Acquisti: Dzavoronok (s., da Trento), Truhtchev (s., da Neftochimik Burgas), Jovovic (p., da Dinamo Lo), Amin Esmaeilnezhad (o., da Pas Goergasn), D’Amico (l., da Civitanova), Sani (s., da Irvine).

Cessioni: Sapozhkov (o., a Modena), Gaggini (l., a Monza), Jensen (o., a Cuneo), Magalini (s., a Trento).

MILANO:

Acquisti: Dirlic (o., da Cisterna), Kaziyski (s., da Trento), Reggers (o., da Maaseik), Catania (l., Cisterna), Zonta (p., Fano).

Cessioni: Patry (o. a Jastrzebski Wegiel), Lawrence (s., Santa Croce), Bonacchi (p., Taranto), Fusaro (c., Padova).

PIACENZA:

Acquisti: Ricci (c., da Siena), Andringa (s., da Olsztyn), Dias (p., da Esmoriz).

Cessioni: –

MONZA:

Acquisti: Loeppky (s., da Taranto), Takahashi (s., da Padova), Comparoni (c., da Ravenna), Morazzini (l., da Santa Croce), Gaggini (l., da Verona), Lawani (o., da Taranto).

Cessioni: Federici (l., a Modena), Davyskiba (s., a Modena).

CISTERNA:

Acquisti: Saitta (p., da Padova), Faure (o., da Montpellier), Finauri (s., da Marino), Piccinelli (l., da Perugia), Ferragut (s., da Narbonne), Mazzone (c., da Siena), Czerwinski (o., da Amstetten), De Santis (l., da Castellana), Peric (s., da Fenerbahce), Nedeljkovic (c., da Friedrichshafen).

Cessioni: Dirlic (o., a Milano), Baranowicz (p., a Hebar Pazardzhik), Catania (l., a Milano), Gutierrez (s., a Taranto), Mattei (c., a Grottazzolina), Zingel (l., a Verona).

PADOVA:

Acquisti: Gabi Garcia (o., da Civitanova), Falaschi (p., da Taranto), Cardenas (s., da Perugia), Truocchio (c., da Santa Croce), Taniguchi (l., da Tokyo Great Bears), Porro (s., da Padova), Plak (c., da Chaumont), Fusaro (c., da Milano), Russo (l., da Porto Viro).

Cessioni: Saitta (p., a Cisterna), Takahashi (s., a Monza), Volpato (c., a Cuneo), Canella (c., a Grottazzolina), Lelli (l., a Monselice).

TARANTO:

Acquisti: K. Russell (o., da Aragò Sete), Lanza (s., da SKRA Belchatow), Sala (o., da Modena), Gutierrez (s., da Cisterna), Jendryk (c., da Lublin), Trinidad de Haro (p., da Berlino), Raffaelli (s., da Siena), Luzzi (l., da Grottaglie), Badan (c., da Prievidza), Paglialunga (s., da Gioia del Colle), Bonacchi (p., da Milano).

Cessioni: Falaschi (p., a Padova), Loeppky (s., a Monza), Lawani (o., a Monza), Cottarelli (p., a Palmi).

CATANIA:

Acquisti: Orduna (p., da Vibo Valentia), Cavaccini (l., da Vibo Valentia), Tondo (c., da Vibo Valentia), Buchegger (o., da Vibo Valentia), Basic (s., da Piacenza), Santambrogio (p., da Reggio Emilia), Pierri (l., da Taranto), Masulovic (c., da Lubiana), Bossi (c., da Modena), Randazzo (s., da Al Ahly), Baldi (o., da Bergamo), Manavinezhad (s., da Jakarta Presisi).

Cessioni: Disabato (s., a Sorrento), Casaro (o., a Macerata), Fabroni (p., a Cagliari), Nicotra (s., a Lagonegro).

