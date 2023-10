Jenni Hermoso torna in Nazionale dopo il bacio strappato da Rubiales. Le convocate per la sfida all’Italia

Jenni Hermoso è tornata in Nazionale dopo lo scandalo legato all’ex Presidente Luis Rubiales, che l’aveva baciata sulle labbra senza il suo consenso dopo la vittoria ai Mondiali. La giocatrice del Pachuca è stata convocata dall’allenatrice Montse Tomà per le prossime due partite di Nations League: il 27 ottobre a Pasaron contro l’Italia e il 31 ottobre a La Rosaleda contro la Svizzera. Dal trionfo nella rassegna iridata, a cui aveva fatto seguito il noto episodio che ha stravolto il calcio iberico femminile, la 33enne non aveva più indossato la maglia delle Furie Rosse.

Jenni Hermoso aveva infatti boicottato le precedenti convocazioni, mantenendo la propria posizione contraria a una gestione della Nazionale, a suo dire, troppo legata ai vertici che si era impegnata a combattere. L’Italia è reduce dalla sconfitta con la Svezia per 1-0 e dal successo sulla Svizzera per 1-0. Per le ragazze di Soncin non sarà semplice fronteggiare le Campionesse del Mondo, che guidano la classifica del gruppo A4 con sei punti dopo le due vittorie ottenute contro Svezia e Svizzera. Ricordiamo che questa kermesse mette in palio anche i pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.

CONVOCATE SPAGNA-ITALIA, NATIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE

SPAGNA

Portiere: Misa Rodríguez (Real Madrid), Cata Coll (Barcellona), Enith Salón (Valencia)

Difensori: Ona Batlle (Barcellona), Oihane (Real Madrid), Irene Paredes (Barcellona), Ivana Andrés (Real Madrid), Laia Aleixandri (Manchester City), María Méndez (Levante), Olga Carmona (Real Madrid)

Centrocampiste: Tere Abelleira (Real Madrid), Jenni Hermoso (Pachuca), Maite Oroz (Real Madrid), Aitana Bonmatí (Barcellona), Alexia Putellas (Barcellona), Anna Torrodà (Levante)

Attaccanti: Salma Paralluelo (Barcellona), Mariona (Barcellona), Inma Gabarro (Siviglia), Amaiur (Real Sociedad), Athenea (Real Madrid), Esther (Gotham FC), Lucía García (Manchester United)

ITALIA

Portieri: Roberta Aprile (Juventus), Rachele Baldi (Fiorentina), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Cecilia Salvai (Juventus), Alice Tortelli (Fiorentina);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Michela Catena (Fiorentina), Giulia Dragoni (Barcellona), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Martina Tomaselli (Roma);

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Inter), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Annamaria Serturini (Roma).

Foto: Lapresse