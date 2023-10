Rugby, All Blacks e Argentina si giocano il primo posto nella finale dei Mondiali

Penultimo atto della Rugby World Cup 2023 e a Parigi venerdì sera scenderanno in campo la Nuova Zelanda e l’Argentina per la prima semifinale iridata. Una sfida che vede una favorita assoluta d’obbligo, cioè gli All Blacks, con i Pumas che dovranno fare la partita della vita per provare a mettere a scena il colpaccio.

La Nuova Zelanda era arrivata in Francia senza essere sul podio delle favorite, con Irlanda, Francia e Sudafrica che sembravano in pole position per la vittoria finale. Ma i folli sorteggi dei quarti e la fantastica prestazione degli All Blacks proprio con gli irlandesi hanno messo fuori dai giochi due delle tre squadre favorite e, adesso, Richie Mo’unga e compagni vedono la finale a un passo.

Dopo il ko con la Francia all’esordio, i tuttineri sono costantemente cresciuti, demolendo l’Italia nella fase a gironi e poi giocando una delle più belle partite della storia nei quarti contro l’Irlanda. Ardie Savea ha preso in mano la squadra con la sua leadership e il suo dominio nei punti d’incontro, Richie Mo’unga è sempre più il metronomo della squadra, con una trequarti che in Will Jordan, Jordie e Beauden Barrett e Reiko Ioane ha delle armi che possono diventare letali in ogni momento del match.

Dall’altra parte, invece, c’è un’Argentina su cui pochi avrebbero scommesso dopo l’esordio. La sconfitta in superiorità numerica con l’Inghilterra aveva mostrato una squadra cui mancava quell’agonismo estremo cui i Pumas ci hanno abituato. Ma poco alla volta i sudamericani sono cresciuti e ai quarti hanno vinto con merito contro il Galles. I pronostici sono tutti contro di loro, ma è proprio quando sono spalle al muro gli argentini sanno dare il meglio. Ma basterà?

Foto: LaPresse