VIDEO Simone Biles scoppia in lacrime: vince l’all-around ai Mondiali dopo 4 anni, il pianto sul podio

Simone Biles è scoppiata in lacrime sul podio mentre veniva intonato l’inno americano. La 26enne si è portata le mani agli occhi, che erano visibilmente bagnati e commossi. La Campionessa del Mondo all-around ha regalato spettacolo allo Sportpaleis di Anversa, si è imposta sul giro completo per la sesta volta in carriera, è tornata sul trono dopo quattro anni (di cui due di inattività dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020) e non ha retto l’emozione al momento della premiazione.

La Reginetta della Polvere di Magnesio ha trionfato con pieno merito dall’alto del roboante punteggio di 58.399 e la sua apoteosi non è mai stata in discussione: 15.100 al volteggio, 14.333 alle parallele asimmetriche, 14.433 alla trave, 14.533 al corpo libero. Si tratta della sua 21ma medaglia d’oro iridata, alla vigilia delle finali di specialità con vista al pokerissimo già confezionato a Stoccarda nel 2019. Di seguito il VIDEO di Simone Biles che scoppia in lacrime sul podio ai Mondiali 2023 di ginnastica artistica.

Simone Biles, we are all crying tears of joy and pride with you. It is a blessing to see you compete. The sport is better because of you. ❤️ pic.twitter.com/96tUZROJEY

— Archer Farms Malört (@AlisonMalort) October 6, 2023