VIDEO Simone Biles inciampa ai Mondiali: perde il piede al corpo libero, scivola e salva la caduta!

Simone Biles ha conquistato la medaglia d’oro nel concorso generale individuale dei Mondiali 2023 di ginnastica artistica. La Reginetta della Polvere di Magnesio ha giganteggiato nella finale sul giro completo e ha messo le mani sul sesto titolo iridato della propria carriera nell’all-around, ovvero la gara che premia la ginnasta più articolata sui quattro attrezzi. La fuoriclasse statunitense, tornata in scena dopo due anni di inattività, ha illuminato lo Sportpaleis di Anversa, dove dieci anni fa si mostrò al Pianeta.

Simone Biles ha trionfato con pieno merito dall’alto del roboante punteggio di 58.399 e la sua apoteosi non è mai stata in discussione: 15.100 al volteggio, 14.333 alle parallele asimmetriche, 14.433 alla trave, 14.533 al corpo libero. Proprio al quadrato c’è stato un inatteso incidente di percorso: alla vigilia dell’ultima diagonale, infatti, la 26enne stava correndo tranquillamente sulla pedana, ma all’improvviso ha perso il controllo del piede destro, scivolando come se fosse finita su una buccia di banana, ma con grande maestria si è ripresa e si è salvata da una caduta che sembrava ormai fatta.

Un piccolo brivido per l’americana, che avrebbe vinto anche con una caduta. Un colpo di teatro che ha impreziosito il suo trionfo totale e che ha caratterizzata la 21ma medaglia d’oro iridata, alla vigilia delle finali di specialità con vista al pokerissimo già confezionato a Stoccarda nel 2019. Di seguito il VIDEO di Simone Biles che è inciampata al corpo libero durante i Mondiali 2023 di ginnastica artistica.

VIDEO SIMONE BILES INCIAMPA AI MONDIALI

SIMONE BILES 2023 WORLD AA CHAMPION pic.twitter.com/faUEfhneDC — jamie (@jordynsleftbrow) October 6, 2023

Foto: Lapresse