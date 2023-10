VIDEO MotoGP, GP Indonesia 2023: rivivi l’ultimo giro del trionfo di Pecco Bagnaia a Mandalika

Colpo di scena incredibile in quel di Mandalika. In Indonesia, nel Gran Premio della domenica vince Francesco Bagnaia che torna in testa al Mondiale con 18 punti su Jorge Martin, approfittando della clamorosa caduta dello spagnolo che era al comando della gara con margine ampio sugli inseguitori.

Una vera e propria liberazione per Bagnaia che aveva vissuto un periodo difficilissimo dopo la caduta di Barcellona: il campione del mondo aveva perso un po’ di certezze e un po’ di fiducia, a differenza di Martin che negli ultimi appuntamenti non aveva sbagliato un colpo, salendo addirittura in testa al Mondiale dopo la Sprint Race di ieri.

Una rimonta eccezionale da parte di Pecco dalla 13esima posizione, facendo tantissimi sorpassi nei primi giri, portandosi subito in terza posizione dietro a Vinales e Martin. In quel momento il pilota Ducati ha rifiatato, per poi rimettersi all’attacco e vincere questa gara che restituisce grandi speranze in vista delle ultime cinque gare.

Foto: LiveMedia//CordonPress