VIDEO Luca Marini cade al GP dell’Indonesia. Brad Binder centra il pilota della Mooney VR46

Uno sfortunato Luca Marini ha dovuto terminare in anticipo il GP dell’Indonesia, quindicesima tappa del Motomondiale 2023 di MotoGP. Il pilota della Mooney VR46 infatti, partito in pole position, è infatti caduto dopo solo due giri dal via.

Ma cosa è successo nello specifico? Il centauro italiano in partenza ha subito la forza di Jorge Martin e di Maverick Vinales, stabilizzandosi in terza posizione mettendo subito nel mirino il collega dell’Aprilia. Una volta tentato il primo sorpasso dall’esterno però il pilota è stato centrato in pieno di Brad Binder.

Una brutta sbavatura per il pilota della KTM che, nella giornata odierna, ha colpito anche nella seconda parte di corsa Miguel Olivera, poi scivolato al dodicesimo posto.

Riviviamo la caduta di Luca Marini a GP dell’Indonesia

IL VIDEO DELLA CADUTA DI LUCA MARINI





Foto: Valerio Origo