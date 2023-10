VIDEO Jorge Martin, caduta GP Indonesia: era in testa e finisce nella ghiaia, cos’è successo a Mandalika

Jorge Martin è caduto nel corso del GP di Indonesia 2023, tappa del Mondiale MotoGP andata in scena sul circuito di Mandalika. Lo spagnolo si trovava comodamente al comando della gara dopo essersi reso protagonista di una partenza a fionda e aveva un margine di assoluta tranquillità nei confronti di Aleix Espargarò quando mancavano dodici giri al termine del Gran Premio. L’alfiere della Ducati Pramac ha però commesso un errore ed è finito nella ghiaia, gettando alle ortiche una vittoria che sembrava già essere in tasca.

Jorge Martin aveva vinto la Sprint Race di ieri ed era volato al comando della classifica generale operando il sorpasso nei confronti di Francesco Bagnaia e oggi sembrava lanciato verso un allungo in graduatoria, ma lo scivolone in terra asiatica ha regalato un nuovo ribaltone perché Francesco Bagnaia, terzo in pista prima della caduta del rivale, è riuscito a operare il controsorpasso e ora l’inerzia del Mondiale MotoGP sembra pendere dalla parte del Campione del Mondo. Di seguito il VIDEO della caduta di Jorge Martin nel GP di Indonesia.

VIDEO CADUTA JORGE MARTIN GP INDONESIA

Foto: Lapresse