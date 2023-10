Moto2, Pedro Acosta vince anche a Mandalika, 6° Tony Arbolino

Tutto come da copione. Grande caldo a Mandalika (Indonesia), quindicesima tappa del Mondiale 2023 di Moto2. Piloti costretti a trovare un po’ di refrigerio dopo una gara probante dal punto di vista fisico. Tutti distrutti tranne uno, Pedro Acosta.

El Niño Maravilla si è portato a casa, infatti, il settimo successo stagionale nella media cilindrata. Ci ha provato l’altro iberico Aron Canet (Pons Wegow Los40), secondo a 2.044, a rovinare la festa di Acosta, ma il buon Pedro ne aveva di più in sella alla Kalex Red Bull KTM Ajo. A completare il podio è stato il terzo spagnolo della serie, Fermín Aldeguer (Beta Tools SpeedUp) a 4.716.

A completare la top-5 sono stati il britannico Jake Dixon (Inde GasGas Aspar Team) a 9.082 e lo spagnolo Manuel Gonzalez (Correos Prepago Yamaha VR46 Team) a 9.309. Grandi sorpassi nel finale da parte di Dixon, capace anche di infilare un Tony Arbolino in grande difficoltà con le gomme. Il lombardo ha cercato nelle prime fasi di tenere il ritmo dei migliori, ma poi la sua velocità non si è rivelata la stessa di chi ha centrato il podio. Per il centauro del Team Marc VDS un sesto posto a 11.721 dalla vetta. Ai fini della classifica generale Acosta è sempre più vicino al titolo, visti i suoi 277 punti. Arbolino insegue a 65 lunghezze, mentre Dixon è terzo a -105 dallo spagnolo.

In casa Italia, da segnalare la buona prestazione di Dennis Foggia, undicesimo sulla Kalex Italtrans Racing a 19.589, mentre Lorenzo Baldassarri, presente in Indonesia per sostituire nel Fantic l’infortunato Celestino Vietti, ha terminato 23° a 44.646. 24° Mattia Casadei a 50.906, sull’altra Kalex Fantic Racing, in una gara molto condizionata per lui dai long lap penalty

Foto: Valerio Origo