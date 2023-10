United Cup 2024: tutte le nazionali ed i partecipanti. La Serbia cala l’asso Djokovic, Italia con le seconde linee

Sono stati diramati gli elenchi dei nomi che parteciperanno (per iscrizione, va ricordato) alla United Cup 2024, tra i primi eventi della stagione ventura di scena a Sydney con prima giornata a Perth. Le squadre presenti sono 18: 16 già si conoscono, le altre due usciranno via ranking ATP e WTA il 20 novembre. Sorteggio lunedì 23.

Va rimarcato il cambiamento di format: quest’anno le selezioni sono al massimo con tre persone, e i match sono stati ridotti a un singolare maschile, uno femminile e un doppio misto, a differenza delle due giorni con quattro singolari e il doppio. Si segnalano parecchie presenze di spicco e ritorni in voga vari.

All’atto pratico, sono al via per gli uomini Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, Taylor Fritz, Casper Ruud, Alexander Zverev e Hubert Hurkacz, mentre tra le donne ci sono Iga Swiatek, Maria Sakkari, Caroline Garcia, Marketa Vondrousova e Jessica Pegula. Tra i ritorni graditi, senza dubbio lo è quello di Angelique Kerber, che si rivede dopo la gravidanza nel Paese dove ha vinto il primo Slam in carriera, in quel 2016 che fu l’anno delle sue maggiori soddisfazioni.

L’Italia vede come iscritti per gli uomini Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino, per le donne Jasmine Paolini (attualmente con i galloni di numero 1 azzurra), Nuria Brancaccio e Angelica Moratelli, che è nelle prime 100 in doppio.

POLONIA

UOMINI: Hubert Hurkacz, Daniel Michalski, Jan Zielinski

DONNE: Iga Swiatek, Katarzyna Kawa, Katarazyna Piter

GRECIA

UOMINI: Stefanos Tsitsipas, Stefanos Sakellaridis, Petros Tsitsipas

DONNE: Maria Sakkari, Despina Papamichail, Valentini Grammatikopoulou

USA

UOMINI: Taylor Fritz, Denis Kudla, Rajeev Ram

DONNE: Jessica Pegula, Alycia Parks, Desirae Krawczyk

FRANCIA

UOMINI: Adrian Mannarino, Antoine Escoffier, Edouard Roger-Vasselin

DONNE: Caroline Garcia, Amandine Hesse, Elixane Lechemia

REPUBBLICA CECA

UOMINI: Jiri Lehecka, Vit Kopriva, Petr Nouza

DONNE: Marketa Vondrousova, Sara Bejlek, Miriam Kolodziejova

CROAZIA

UOMINI: Borna Coric, Nino Serdarusic, Ivan Dodig

DONNE: Donna Vekic, Petra Marcinko, Tena Lukas

CANADA

UOMINI: Felix Auger-Aliassime, Alexis Galarneau, Peter Polansky

DONNE: Leylah Fernandez, Stacey Fung

GRAN BRETAGNA

UOMINI: Cameron Norrie, Daniel Evans, Neal Skupski

DONNE: Katie Boulter, Francesca Jones, Maia Lumsden

CINA

UOMINI: Zhizhen Zhang, Yunchaokete Bu, Fajing Sun

DONNE: Qinwen Zheng, Xiaodi You

OLANDA

UOMINI: Tallon Griekspoor, Thiemo De Bakker, Wesley Koolhof

DONNE: Arantxa Rus, Arianne Hartono, Demi Schuurs

SPAGNA

UOMINI: Alejandro Davidovich Fokina, Roberto Carballes Baena, Bernabé Zapata Miralles

DONN: Sara Sorribes Tormo, Marina Bassols Ribera, Nuria Parrizas Diaz

ITALIA

UOMINI: Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino

DONNE: Jasmine Paolini, Nuria Brancaccio, Angelica Moratelli

SERBIA

UOMINI: Novak Djokovic, Hamad Medjedovic, Nikola Cacic

DONNE: Olga Danilovic, Natalija Stevanovic, Dejana Radanovic

NORVEGIA

UOMINI: Casper Ruud, Andreja Petrovic, Nicolai Budkov Kjaer

DONNE: Malene Helgo, Ulrikke Eikeri

AUSTRALIA

UOMINI: Alex de Minaur, John Millman, Matthew Ebden

DONNE: Ajla Tomljanovic, Storm Hunter, Ellen Perez

GERMANIA

UOMINI: Alexander Zverev, Maximilian Marterer, Kai Wehnelt

DONNE: Angelique Kerber, Tatjana Maria, Laura Siegemund