Triathlon, World Cup Roma 2023: Verena Steinhauser settima davanti ad Alice Betto, decimo Alessio Crociani

Tre azzurri in top ten nelle gare della tappa di Roma della World Cup 2023 di triathlon: le prove, andate in scena lungo le strade della Città Eterna, erano valide per il ranking di qualificazione olimpica per i Giochi di Parigi 2024 e si sono disputate su distanza sprint, con 750 metri (1 giro) a nuoto nel laghetto dell’EUR, seguiti da 20 km (5 giri da 4 km) in bici, passando per l’obelisco di Marconi, il Palazzo della Civiltà Italiana e la Basilica dei Santi Pietro e Paolo, ed infine da 5 km (2 giri da 2.5 km) di corsa, nel parco centrale dell’EUR.

Nella gara femminile doppietta tedesca con Nina Eim prima in 59:26 davanti alla connazionale Marlene Gomez-Göggel, seconda in 59:31, a 5″, e l’elvetica Cathia Schär terza in 59:35, a 9″. In casa Italia la migliore è Verena Steinhauser, settima in 59:54, a 28″, proprio davanti ad Alice Betto, ottava in 59:59, a 33″, mentre si piazza 13ma Bianca Seregni in 1:00:15, a 49″, ed infine è 24ma Angelica Prestia in 1:01:40, a 1’14”.

Nella prova maschile si impone il lusitano Vasco Vilaca, primo in 53:39, davanti al belga Arnaud Mengal, secondo in 53:43, a 4″, mentre completa il podio il tedesco Simon Henseleit, terzo in 53:45, a 6″. Tra gli azzurri in gara arpiona la top ten e chiude decimo Alessio Crociani in 54:06, a 27″, mentre è 12° Gianluca Pozzatti in 54:12, a 33″, con Nicolò Strada 18° in 54:32, a 53″. Più indietro Michele Sarzilla, 23° in 54:47, a 1’08”, e Nicola Azzano, 31° in 55:43, a 2’04”.

ORDINE D’ARRIVO FEMMINILE (TOP 10 + ITALIANI)

1 Nina Eim 1998 GER 1 00:59:26 00:10:34 00:01:21 00:31:13 00:00:26 00:15:53

2 Marlene Gomez-Göggel 1993 GER 2 00:59:31 00:10:32 00:01:23 00:31:14 00:00:23 00:16:00

3 Cathia Schär 2001 SUI 7 00:59:35 00:10:33 00:01:24 00:31:11 00:00:23 00:16:05

4 Jolien Vermeylen 1994 BEL 8 00:59:43 00:09:38 00:01:24 00:31:57 00:00:21 00:16:24

5 Noelia Juan 1996 ESP 9 00:59:51 00:10:24 00:01:20 00:31:28 00:00:24 00:16:16

6 Audrey Merle 1995 FRA 16 00:59:54 00:10:18 00:01:24 00:31:29 00:00:29 00:16:15

7 Verena Steinhauser 1994 ITA 5 00:59:54 00:10:20 00:01:23 00:31:25 00:00:23 00:16:24

8 Alice Betto 1987 ITA 32 00:59:59 00:09:43 00:01:26 00:32:01 00:00:24 00:16:26

9 Rachel Klamer 1990 NED 3 01:00:03 00:10:23 00:01:30 00:31:19 00:00:25 00:16:27

10 Anna Godoy Contreras 1992 ESP 23 01:00:03 00:10:01 00:01:26 00:31:47 00:00:22 00:16:28

13 Bianca Seregni 2000 ITA 10 01:00:15 00:09:37 00:01:30 00:32:08 00:00:24 00:16:37

24 Angelica Prestia 2002 ITA 28 01:01:40 00:10:21 00:01:23 00:33:02 00:00:22 00:16:33

ORDINE D’ARRIVO MASCHILE (TOP 10 + ITALIANI)

1 Vasco Vilaca 1999 POR 1 00:53:39 00:08:59 00:01:15 00:28:39 00:00:21 00:14:26

2 Arnaud Mengal 1997 BEL 37 00:53:43 00:09:13 00:01:16 00:28:30 00:00:19 00:14:26

3 Simon Henseleit 2000 GER 17 00:53:45 00:09:11 00:01:13 00:28:29 00:00:23 00:14:30

4 Tom Richard 1993 FRA 8 00:53:48 00:09:09 00:01:21 00:28:25 00:00:20 00:14:34

5 Emil Holm 1996 DEN 25 00:53:53 00:09:13 00:01:15 00:28:28 00:00:19 00:14:39

6 Charles Paquet 1997 CAN 20 00:53:56 00:09:18 00:01:14 00:28:23 00:00:22 00:14:40

7 Yanis Seguin 2000 FRA 35 00:53:58 00:09:17 00:01:17 00:28:21 00:00:19 00:14:45

8 Casper Stornes 1997 NOR 47 00:54:01 00:09:08 00:01:18 00:28:28 00:00:22 00:14:46

9 Simon Westermann 1998 SUI 22 00:54:04 00:08:57 00:01:20 00:28:46 00:00:18 00:14:44

10 Alessio Crociani 2001 ITA 28 00:54:06 00:09:05 00:01:17 00:28:32 00:00:18 00:14:55

12 Gianluca Pozzatti 1993 ITA 14 00:54:12 00:08:59 00:01:16 00:28:49 00:00:20 00:14:49

18 Nicolò Strada 2000 ITA 23 00:54:32 00:08:56 00:01:17 00:28:42 00:00:20 00:15:18

23 Michele Sarzilla 1988 ITA 7 00:54:47 00:09:21 00:01:17 00:28:56 00:00:21 00:14:53

31 Nicola Azzano 1997 ITA 26 00:55:43 00:09:01 00:01:15 00:29:21 00:00:19 00:15:48

Foto: LaPresse