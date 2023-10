Golf, PGA Tour 2023: lo statunitense Justin Suh da solo al comando del Zozo Championship

I golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia in questo finale di stagione 2023. Siamo infatti giunti al termine del terzo round del The Zozo Championship (montepremi 11 milioni di dollari), evento nato nel 2019 riservato a soli 78 partecipanti. Fanno parte del field infatti i migliori 60 golfisti del FedEx Cup ranking della passata stagione, i migliori 7 della money list del Japan Golf Tour, la top 3 del Bridgestone Open, ed infine 8 invitati dagli sponsor.

Ad una sola tornata dal termine cambia ancora la vetta della kermesse nipponica. Vola al comando Justin Suh. L’americano piazza un solido round da -3 issandosi ad un complessivo score di -9 (201 colpi). Per lui una lunghezza di margine sui connazionali Eric Cole e Beau Hossler, e due sullo statunitense Collin Morikawa. Quest’ultimo risale dall’ottavo posto grazie ad un giro da -4 avviato da un double bogey.

Sul percorso par 70 del Narashino Country Club di Inzai (Prefettura di Chiba, Giappone), in quinta posizione con -6 troviamo l’argentino Emiliano Grillo ed il giapponese Satoshi Kodaira, seguiti ad una lunghezza dallo statunitense Kurt Kitayama. Chiudono la top ten in ottava piazza con lo score di -4 l’australiano Cam Davis, il padrone di casa Ryo Ishikawa e l’americano J.J. Spaun.

Nella notte italiana spazio all’ultimo e decisivo round che decreterà il successore di Keegan Bradley nell’albo d’oro. Il trentasettenne del Vermont, a meno di clamorosi risvolti, non riuscirà a siglare il back-to-back dopo tre giri in ombra. Soltanto 21° posto alla pari con il par per il detentore del trofeo, che potrà quantomeno tentare l’assalto alla top ten.

Foto: LaPresse