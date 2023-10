Triathlon, la World Cup sbarca a Chengdu. Le azzurre vogliono essere protagoniste

La stagione del triathlon internazionale è ancora nel pieno del proprio programma. La World Cup 2023, infatti, prosegue nella sua trasferta asiatica e fa tappa a Chengdu (Cina) per un appuntamento di grande importanza per questo finale di annata agonistica.

La gara si disputerà su distanza olimpica e vedrà la prima parte all’Inland Lake con 2 giri da 750 metri per 1.5 chilometri complessivi. Dopodiché si passerà alla sezione dedicata alla bici con 40 chilometri spalmati su 6 giri con diverse salite che potrebbero fare selezione. Si chiuderà, come tradizione, con la parte di corsa. 10 chilometri da effettuare in 4 giri su un percorso in completa pianura.

Per l’Italia non sono iscritti atleti per quanto riguarda il comparto maschile, mentre in quello femminile vedremo in azione Bianca Seregni e Ilaria Zane.

Quali saranno i favoriti per la tappa cinese? Tra gli uomini la Germania punta su Tim Hellwig, Jonas Schomburg, Lasse Nygaad Priester e Valentin Wernz. Pattuglia interessante anche per l’Ungheria con Bence Biscak, Mart Devay e Gabof Faldum, quindi attenzione al neozelandese Dylan McCullough e ai nipponici Makoto Odakura e Takumi Hojo. Passando alle donne, invece, le azzurre se la dovranno vedere con l’australiana Natalie Van Coevorden, l’unghese Zsanett Kuttor-Bragmayer e la statunitense Erika Ackerlund.

Foto: LaPresse